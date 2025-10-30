Día de Halloween: los mejores 4 lugares para salir a comer o tomar en Buenos Aires

uenos Aires se prepara para vivir una noche de Halloween con sabor propio

La noche de Halloween en Buenos Aires se vive cada vez con más intensidad, y la gastronomía local no queda al margen de esta celebración. Este año, varios espacios porteños preparan experiencias especiales que combinan sabores, coctelería, ambientaciones temáticas y propuestas sensoriales únicas. A continuación, una guía con cuatro lugares destacados para disfrutar de una velada diferente el 31 de octubre.

Mixtape: coctelería de autor y noche mexicana

En el corazón de Belgrano, Mixtape Listening Bar celebrará el Día de los Muertos con una propuesta inspirada en la tradición mexicana y una invitada de lujo. La reconocida bartender brasileña Mia Rossi, pionera en la escena de la coctelería latinoamericana, presentará dos creaciones exclusivas para la ocasión: Komorebi, a base de bourbon, vermouth tinto, jerez y shitake, y Palomani, una bebida fresca con tequila blanco, vermut seco, Campari y soda de pomelo.

El espacio combinará música, tragos de autor y una ambientación alusiva al folclore mexicano, ideal para quienes buscan celebrar Halloween con una impronta sofisticada. Con más de veinte años de trayectoria, Rossi ha sido galardonada en reiteradas ocasiones por su trabajo en los bares más emblemáticos de São Paulo, y su paso por Buenos Aires promete una noche memorable.

Merienda: pastelería artesanal y ambientación temática

En una esquina icónica de Palermo, Merienda propone un festejo de Halloween con espíritu lúdico y detalles encantadores. El espacio se ambientará con calabazas, luces y elementos alusivos a la fecha, mientras el personal recibirá al público con accesorios inspirados en personajes clásicos del cine de terror.

La propuesta mantiene la esencia del lugar, donde la gastronomía artesanal se combina con el café de especialidad y una cuidada pastelería de elaboración propia. Durante toda la jornada, el ambiente buscará evocar la magia y el misterio de esta fecha, ofreciendo un punto de encuentro ideal para disfrutar en compañía y con espíritu festivo.

Costa7070: el Halloween más elegante de Buenos Aires

El restaurante Costa7070, ubicado en Costanera Norte, presenta una de las propuestas más exclusivas para este 31 de octubre. Bajo el concepto “Yelloween”, en alianza con Veuve Clicquot, la noche comenzará con una cena privada a las 21 hs y continuará con una fiesta abierta desde la 1 hs.

El menú, diseñado por el chef Pedro Bargero, fue pensado para realzar los matices y la textura de los distintos champagnes de la marca francesa. Cada plato combina técnica y creatividad, ofreciendo una experiencia sensorial que fusiona gastronomía contemporánea con elegancia.

A la medianoche, el espacio se transformará con ambientación dorada, visuales inmersivas y música en vivo. Los DJs Otto Bunge, Mau Appelhans y Nico Romero animarán el Main Floor, mientras ALMELA, Ruidito y Liso desplegarán una propuesta más experimental en Club. Con dress code “total black” y el estilo inconfundible de Veuve Clicquot, Costa7070 promete un Halloween sofisticado y vibrante.

Sabores y experiencias temáticas: los bares y restaurantes porteños preparan propuestas especiales que combinan gastronomía, ambientación y coctelería inspirada en Halloween.

Carmen: cocina a las brasas con un toque de fantasía

El restaurante y pastificio Carmen, en Palermo, celebra Halloween con un plato fuera de carta que combina creatividad y técnica. Bajo la dirección del chef Nacho Feibelmann, la propuesta incluye una pasta bicolor de cabutia y carbón activado -en tonos naranja y negro- rellena de cabutia al rescoldo y parmesano. Se sirve con manteca negra, salvia frita y falsos corales comestibles que evocan una telaraña.

Fiel al estilo del restaurante, la creación equilibra sabores ahumados, texturas profundas y una presentación visual impactante. Este plato especial estará disponible únicamente el 31 de octubre, junto con la carta habitual de Carmen, que destaca por sus pastas frescas hechas a la vista y su selección de vinos y cócteles. Una experiencia ideal para quienes buscan una celebración con el sello del fuego y la excelencia culinaria.

Con propuestas que van desde la alta gastronomía hasta la coctelería de autor, Buenos Aires se prepara para vivir un Halloween donde los sabores, las luces y la creatividad se unen en una noche que celebra lo mejor de la cocina, la música y el diseño sensorial.