Dulce o truco: esta heladería regala helados gratis a quiénes vayan con un buen disfraz por Halloween

A pesar de que no es una celebración estrictamente argentina, muchos locales se suman a Halloween y lo festejan con buenas promociones para sus clientes. Es el caso de la heladería Pocho que ofrecerá helados gratis a los niños que se acerquen disfrazados.

Ubicada en la zona oeste de Buenos Aires, la heladería Pocho le darán helados gratis este viernes 31 de octubre de 18 a 21 para celebrar Halloween. "Los menores de 13 años que vengan disfrazados se llevan un helado gratis. Y los adultos que se esmeren en su disfraz… ¡TAMBIÉN!", anunciaron en redes sociales.

La heladería también suele hacer productos especiales y dar regalos en fechas patrias. Sin embargo, este año decidieron sumarse a la celebración extranjera. "El año pasado vinieron tantos chicos disfrazados esa noche que nos pareció una linda idea regalarles un helado. Nos adaptamos a las nuevas modas", explicaron desde el local.

Heladería Pocho: dirección y horarios de atención

Si tenés planeado acercarte al local disfrazado para reclamar tu rico premio es clave conocer los siguientes datos:

Ubicación : Fasola 901, Haedo, provincia de Buenos Aires.

: Fasola 901, Haedo, provincia de Buenos Aires. Horarios : de domingos a viernes de 11 a 00.30 hs, mientras que los sábados abre de 11 a 01.

: de domingos a viernes de 11 a 00.30 hs, mientras que los sábados abre de 11 a 01. La promoción será válida solo el viernes 31 de octubre de 18 a 21.

Pocho: la heladería que lleva más de 70 años en Haedo

La heladería Pocho abrió sus puertas en 1952, hace 73 años, en la ciudad bonaerense de Haedo. Fue un emprendimiento de Rubén “Pocho” Emede y hoy su familia continúa con su legado. Actualmente, el local está a cargo de Héctor Emede y sus hijos manejan las redes sociales de la empresa familiar donde tiene más de 20 mil seguidores.

La heladería abrió sus puertas en 1952 y hoy se mantiene como un negocio familiar

Además de los clásicos gustos que nunca fallan, como frutilla, chocolate o dulce de leche; algunas tendencias como el cono de pistacho y otros originales como el "Pino Pingüino" que nace de la rica combinación entre la crema chantilly con nutella. Además, ofrecen tortas heladas, paletas, alfajores, las "Pocho bits", cubanitos y otros productos deliciosos.