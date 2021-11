Historia de Halloween

Conocé el origen de Halloween.

La noche de cada 31 de octubre se celebra, en varios países del mundo, la fiesta de Halloween. Su festejo coincide con la víspera de la festividad católica del Día de Todos los Santos, que es el 1º de noviembre.

El significado de Halloween podría explicarse como la unión o cercanía entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Sin embargo, actualmente se ha transformado apenas en una fiesta de disfraces. Niños y adultos que golpean puerta por puerta y reúnen grandes cantidades de golosinas.

En este artículo vamos a contarte el origen e historial de Halloween. Vas a conocer las raíces de esta fiesta, provenientes de un antiguo festival de hace más de 3 mil años. ¿Te animás a seguir leyendo?

¿Por qué se celebra Halloween?

Halloween es una fiesta de origen celta que tradicionalmente se celebra en países angloparlantes, como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido. La celebración marca el día antes de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos.

De acuerdo a la Enciclopedia Británica, con la fiesta de Halloween tiene inicio la temporada de Allhallowtide. Esta dura tres días y llega a su fin con el Día de Todos los Santos.

La tradición cuenta que en la noche del 31 de octubre los espíritus visitaban las casas de sus familiares. Para que los espíritus no los molestaran, los aldeanos tenían que poner una vela en la ventana de su casa. Una por cada difunto que hubiera en esa familia.

Si había una vela para recordar a cada difunto, los espíritus no perturbaban a sus familiares. En caso contrario, los espíritus les alteraban la noche y les hacían tener aterradoras pesadillas.

El hecho de que esta celebración haya llegado hasta nuestros días -y con tanta popularidad- tiene una explicación. Esto se debe, en gran medida, al sorprendente despliegue comercial y la publicidad generada en el cine estadounidense.

Todos conocemos la frase “Dulce o truco”. También tenemos en la retina la imagen de niños estadounidenses andando por las calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios. La escena de los niños pidiendo golosinas a los habitantes de un tranquilo barrio se nos ha quedado grabada en la mente a muchos.

Para ser más exactos, debemos decir que la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 1970 y principios de los 1980. Fue, como dijimos, gracias al cine y a las series de televisión.

En 1979 se estrenó en Estados Unidos y en el mundo entero “Halloween”, de John Carpenter. Esta película estaba ambientada en la víspera de Todos los Santos. El film se transformó en una referencia para el cine de terror, con numerosas secuelas e imitaciones.

Las actividades de Noche de Brujas van más allá del dulce o truco, o asistir a fiestas de disfraces. También incluyen tallar calabazas, encender hogueras, hacer bromas y juegos de adivinación, visitar atracciones embrujadas, contar historias que den miedo, además de mirar películas de terror.​

En muchas lugares del mundo, las celebraciones religiosas cristianas de la víspera de Todos los Santos incluyen la asistencia a servicios religiosos. También comprenden el encendido de velas en las tumbas de los muertos.

Los ritos religiosos aún siguen siendo populares. Aunque, en gran parte del mundo, Halloween predomina como una celebración secular, en su forma más comercial.

¿Cuál es el origen de Halloween?

En nuestro país son pocos los que conocen el origen de la Noche de Brujas. Descubrí a continuación algunos hitos en el historial de Halloween.

Tradición Celta

Esta costumbre tenía, originalmente, el objetivo de celebrar el Samhain. Esta es una antigua festividad celta, que se remonta al periodo pagano previo a la conversión al cristianismo.

El Samhain representaba el paso de un año a otro. Su significado literal en el idioma irlandés antiguo es: “fin del verano". Por lo tanto, en la fiesta celta que luego originó el Halloween se le daba la bienvenida al año nuevo.

La fiesta pagana se celebraba en Irlanda cada 31 de octubre. Ese fecha era la elegida porque coincidía con el momento en que la temporada de cosechas llegaba a su fin. Así daba inicio al año nuevo celta.

Se creía que, durante el festival de Samhain, las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares. Otra creencia popular era que los que habían muerto durante ese año viajaban al otro mundo.

En esa fecha, la gente prendía hogueras en las colinas. Con ese rito volvían a encender los fuegos de sus hogares durante el invierno y ahuyentaban a los espíritus malignos.

El hecho de que Halloween se relacione con disfrazarse también se remonta a la época celta. Se cree que el uso de máscaras y trajes se relacionaba a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. La finalidad era, justamente, adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser perturbado o dañado.

En Escocia, los hombres jóvenes también se vestían de blanco y usaban máscaras. Otra costumbre muy difundida era la de llevar la cara pintada de negro. En ambos casos, el resultado era lúgubre y aterrador.

Día de Todos los Santos y Edad Media

El Imperio Romano conquistó a los celtas en el siglo I d.C. En ese momento agregaron a la celebración del Samhain sus propias fiestas de Feralia. Estas conmemoraban el fallecimiento de los muertos y a Pomona, la diosa romana de la cosecha.

Más adelante en el tiempo, específicamente en el siglo VII d.C., el Papa Bonifacio IV estableció el 1° de noviembre como el Día de Todos los Santos. Originalmente, esta festividad se celebraba el 13 de mayo.

La intención de la Iglesia católica era reemplazar la fiesta pagana con una celebración cristiana. El día de los santos se convirtió en una víspera sagrada o santificada y así nació Halloween propiamente dicho.

Ya para fines de la Edad Media, las festividades seculares y sagradas se habían fusionado. Pero la Reforma se encargó de poner fin a esta fiesta religiosa entre los protestantes. No obstante, en Gran Bretaña e Irlanda, Halloween siguió celebrándose como una fiesta secular.

Estados Unidos

Al igual que otras festividades, la celebración de Halloween estaba prohibida en gran medida entre los primeros colonos estadounidenses. Sin embargo, en el siglo XIX se desarrollaron festivales que marcaron la cosecha e incorporaron algunos elementos de Halloween.

La festividad como tal arribó a Estados Unidos y Canadá en 1840. Lo hizo de la mano de los inmigrantes irlandeses. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar las calabazas gigantes huecas con una vela dentro.

Esos adornos se llaman jack-o'-lantern y están inspirados en la leyenda de “Jack el Tacaño”. Los colonos transmitieron versiones de esta historia durante la Gran hambruna irlandesa, que comenzó a asolar al país europeo allá por 1845.

Si bien llegó a Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, la Noche de Brujas no empezó a celebrarse de forma masiva hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Luego, la celebración se transmitió rápidamente a otros estados.

De este modo, los rituales místicos y religiosos de épocas previas evolucionaron hacia juegos y divertimentos más alegres. Halloween se convirtió así en una de las principales fiestas del mundo anglosajón, en especial Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido. Son los niños quienes más ansían y esperan la fiesta en esos países.

¿Por qué se llama Halloween?

El nombre Halloween o Hallowe'en es una contracción de All Hallows 'evening. Si traducimos esta frase al español, su significado sería: “víspera de Todos los Santos”. Esta festividad también es conocida como Noche de los Muertos, Noche de Brujas o Noche de Todos los Santos.

Si bien la frase "All Hallows" se encuentra en inglés antiguo, el nombre "All Hallows' Eve" no se vuelve popular hasta 1556. Por otra parte, en escocés, la palabra eve se contrae habitualmente como e'en o een. Fue así que, con el tiempo, la denominación (All)Hallow(s)E(v) en evolucionó a Hallowe'en.

Dulce o truco

La expresión “dulce o truco” nos llega desde muchas películas, no solamente aquellas de terror o con la temática de Noche de Brujas. Pero, ¿de qué se trata esta tradición? A continuación, vamos a analizar específicamente el origen de la expresión usada para pedir golosinas durante Halloween.

La traducción más adecuada sería la de truco o trato (en inglés «Trick-or-treat»). Esta tradición tiene sus orígenes en una leyenda popular de origen céltico. Esta decía que no solo los espíritus de los muertos podían vagar libres en Halloween, sino toda clase de entes de los reinos espirituales.

Entre ellos, había uno terriblemente sádico que deambulaba por pueblos y aldeas. El espíritu iba de casa en casa pidiendo “truco o trato”. La leyenda afirma que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que tuviera.

Si uno no pactaba con ese espíritu, él usaría sus poderes para hacer truco. Es decir, podía maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda tipo de infortunios y desgracias.

Aunque en español se ha generalizado la traducción “truco” por el inglés “trick”, en el caso del Trick-or-treating no se trata de un truco propiamente dicho. Es más bien un susto o una broma. Por eso, una traducción más exacta sería, “travesura o dulce” o “susto o dulce”.

Halloween en Argentina

Halloween, Noche de Brujas o la Víspera de Todos los Santos es una tradición que poco a poco se ha ido extendiendo. Aunque no todo el mundo esté de acuerdo por estas latitudes, hoy en día también se celebra en países no anglosajones. Este es el caso de, por ejemplo, España y Argentina.

Esta celebración originaria del hemisferio norte cada vez suma más adeptos en nuestro país, incorporándose de a poco como una más de nuestras costumbres. Tanto es así que se festeja tanto como otras fiestas populares de Argentina, como es el caso del carnaval.

La fiesta de Halloween llegó a nuestro país de la mano de la globalización. El neoliberalismo y la cultura de consumo en los años 90 le abrieron la puerta. Y esta celebración continuó expandiéndose con la era digital e informática desde los años 2000.

Otro impulso muy grande al festejo vernáculo de Noche de Brujas lo propiciaron las cadenas de supermercados. Estas aprovecharon a la fiesta de Halloween como una gran oportunidad para hacer negocios, gracias a la venta de golosinas, disfraces y merchandising.

Es así como miles de niños salen a las calles los 31 de octubre a pedir caramelos para festejar esta tradición pagana. Esta celebración se afianza cada año, a pesar del disgusto que le provoca a quienes se sienten colonizados culturalmente.

Otra celebración americana, tan antigua como la celta, también rinde culto a los muertos. Además, tiene lugar durante esos mismos días. Hablamos del Día de los Muertos y Todos los Santos.

Su origen se remonta a las civilizaciones precolombinas. Hoy en día es muy festejado, principalmente en México. Desde allí nos llegan las imágenes de las tan coloridas calaveras. Aunque también se celebra en otros países centro y sudamericanos.

Conclusión

La famosa Noche de Brujas no es otra cosa que la víspera del Día de Todos los Santos. “All Hallows Eve” es el nombre anglosajón que a lo largo de los siglos se le dio a esta particular tradición. A través del tiempo y el espacio, esta denominación se transformaría en la palabra Halloween.

El origen de esta fiesta no está asociado a la religión. La celebración nació en Irlanda. Allí, la comunidad celta celebraba el final de la cosecha. Lo hacía los últimos días de octubre, con un ritual llamado Samhain que duraba tres días.

Los celtas creían que en Samhain los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. De esta creencia deriva la asociación entre Halloween y el terror.

Con el correr de los siglos, esta ceremonia se fue expandiendo. Primero pasó al Reino Unido, luego a otros países de Europa y del mundo anglosajón. A nuestro país llegó gracias a la influencia del cine norteamericano.

En la actualidad, Halloween es celebrado por miles de personas cada año en Argentina. Si te gustó este artículo, seguí leyendo más contenido de interés general en El Destape.