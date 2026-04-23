Dante Gebel sorprendió a todos y dijo lo que muchos piensan de Adorni: “Me parece que…”.

Luis Novaresio advirtió a través de sus redes sociales que este miércoles 22 de abril por la noche se emitirá, por A24, una entrevista que le realizó a Dante Gebel, el influencer evangélicos que muchos comentan que podría presentarse como candidato a la presidencia de cara a las elecciones del 2027.

Previo a la emisión de la nota, de todos modos, el periodista enseñó algunos adelantos fuertes. Entre ellos se destacó uno donde Gebel hablaba del caso Manuel Adorni, dando su parecer sobre lo hecho por el jefe de Gabinete y cuál es la decisión que él tomaría si fuera Javier Milei.

Dante Gebel habló sobre lo ocurrido con Adorni.

¿Qué dijo Dante Gebel de Manuel Adorni?

En determinado momento de la noche, Novaresio le consulta por su opinión respecto a Manuel Adorni y los diferentes casos de corrupción por los que está siendo investigado. "La gente no tiene problemas con el corrupto, porque sabe que existe, tiene problemas con lo que hace el líder de ese corrupto", expuso primeramente, sin mencionar directamente al funcionario.

"No obstante, me parece que está bueno decir 'hágase un pacito al costado, bajo escrutinio'", lanzó sin titubear, alegando que "si está limpio, celebramos todos; sino, qué bueno que lo separamos". Finalmente, reparó en que todo eso "tiene un costo, empresarial también" por el que habrá que pagar.