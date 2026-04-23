Un referente de Racing avisó que se va en junio: “Se siente destratado y económicamente no lo atienden”.

Se hartó de esperear un gesto por parte de los directivos y decidió marcharse en junio para cambiar de aires

No son días de gran tranquilidad en Racing y parece que la derrota frente a Independiente todavía tiene algunas consecuencias para mostrar. En las últimas horas, un referente del plantel habría comunicado la decisión de marcharse para probar nuevas experiencias y lo hará en el próximo mercado de pases. Se trata de una baja que afectará bastante al armado del once titular.

Hace unas semanas, hubo una señal de que las cosas no estaban del todo bien y que requería de un accionar inmediato de Diego Milito para que el problema no se profundizara con el paso del tiempo. "Un jugador del plantel golpeó la puerta de la dirigencia. Es el señor Santiago Sosa, al que le habían prometido un aumento...", señaló Diego Louzan, periodista de Radio La Red. Una queja que se dio después de recibir varias ofertas y que todas fueran rechazadas.

La queja debería haberse solucionado en los primeros días de marzo, pero a finales de abril el escenario es uno peor. “Santiago Sosa si tiene ganas de hablar, que lo hable, pero decidió no seguir en Racing después de junio. Siente que es destratado y que económicamente no lo atienden como corresponde”, expresó Jerónimo Torres Santoro en AZZ. Un verdadero bombazo, porque se trata del encargado de portar la cinta de capitán en el campo de juego.

“Quizás le prometieron algo y no se cumplieron”, había manifestado el periodista Germán García Grova hace más de un mes sobre el reclamo del jugador. Uno que nació cuando Víctor Blanco todavía era presidente de la institución y que quedó en un limbo debido a que se dio en el momento que se estaba llevando a cabo la transición entre una dirigencia y otra.

No son los únicos jugadores que tienen problemas en Racing.

“Antes uno hablaba directamente con el presidente. Hoy hay que hacerlo con el director deportivo, Sebastián Saja, y las respuestas llegan después. Todo se vuelve más lento. No tiene mucho más para darle al club. Es un momento para cambiar de aire”, expresó Julián Wajstejn, que se desempeña como representante de Agustín García Basso ante la chance de que pudiera sumarse a San Lorenzo.

Sin embargo, la Academia presentó una serie de trabas y luego admitió que no estaba en sus planes desprenderse de un jugador que puede ser recambio cuando el campeonato daba sus primeros pasos. Esto provocó que el enojo se incrementara aún más y que la intención del futbolista sea marcharse apenas el Torneo Apertura llegue a su fin con el fin de cambiar de aires deportivos.

Por otro lado, hace unas semanas, se conoció que Facundo Cambeses estaba en una situación similar a la de Santiago Sosa. El arquero tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero tenía la intención de renegociar con el fin de aumentarle el salario. El pedido pasa por un ingreso económico que coincida con los 15 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

También hay que sumar a Marcos Rojo en esta lista, debido a que su rendimiento y la expulsión frente a River provocaron que se haya tomado la decisión de no renovarle el contrato. Uno que vencerá el próximo 30 de junio. Si bien el defensor tiene el deseo de continuar, Gustavo Costas como Diego Milito consideran que no estuvo a la altura de las exigencias y lo mejor es que las partes continúen por caminos separados.