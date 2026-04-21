La reunión de Milito con los jugadores en el vestuario de Racing: qué les dijo

El "Principe" fue a charlar con los jugadores para encontrar respuestas sobre este mal momento deportivo.

Si se repasa el calendario de partidos, se puede apreciar que Racing viene sumando una racha de malas presentaciones que comienzan a preocupar bastante. Ante Aldosivi pudo haber sido una derrota, pero el gol de Matías Zaracho evitó que las críticas se apaguen en las redes. Aunque esto provocó que Diego Milito convoque a todos los jugadores al vestuario de la Academia. Una charla que expone un presente más que preocupante.

“En estos momentos, Diego Milito está dentro del vestuario hablando con el cuerpo técnico y los jugadores”, expresó el periodista Pedro Ladanaj, segundos después del final del partido en Mar del Plata, en su cuenta de X (ex Twitter). Las imágenes difundidas muestran cómo los futbolistas fueron uno por uno ingresando al camarín, mientras el directivo se preparaba para recibirlos en el interior y conversar por unos largos minutos.

Si bien no hay grandes detalles de lo que sucedió en el vestuario, se entiende que la presencia de Diego Milito es para conversar sobre el momento deportivo que se está viviendo. También para escuchar lo que los jugadores, como el cuerpo, tienen para expresar. Es importante conocer qué es lo que piensa cada parte con el fin de desactivar un punto de conflicto en caso de que se esté desarrollando uno.

Por otro lado, las palabras de Gustavo Costas fueron más que claras al momento de responder preguntas en la conferencia de prensa. "La verdad que no tenía ni ganas de venir, pero por respeto a ustedes (los periodistas) que están trabajando, estamos acá. Fue uno de los peores partidos desde que estamos, por todo. No se puede jugar un partido así. Quedamos mal con todo el mundo. A la gente que nos vino a apoyar a pesar de lo que habíamos perdido”, expresó.

"Vamos a ver cómo seguimos, hablar con los jugadores. Se los dije en el entretiempo: esto no es un problema táctico, es un problema de actitud y eso me molesta. Venimos de perder tres partidos y, si te toca perder, tiene que ser como en esos partidos. Siendo superior, fallando goles o con algún error puntual, pero brindarte al máximo", agregó. Palabras muy directas y que apuntan de manera clara a los jugadores, que según su parecer no se brindan al 100% por la camiseta.

Es que si se repasan los últimos partidos de Racing, es posible encontrar una derrota contra Independiente en el Clásico, otra contra River en condición de local; luego se sumó el partido que Botafogo le dio vuelta y le ganó sobre el final, también en Avellaneda. El empate ante Aldosivi dejó sabor a poco, debido a que se trata de un equipo que viene luchando de gran manera para mantenerse en la categoría y evitar el regreso a la Primera Nacional. En medio de todos estos resultados, lejos quedó el 3-1 ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana.

"Hoy no generamos nada, no ganamos ni una segunda pelota, ni una disputa. Este no es el equipo que yo quiero y se los dije. Vamos a ver cómo continuamos. Disculpen, pero la verdad estoy muy mal por el partido desastroso que hicimos", culminó Gustavo Costas la conferencia de prensa. Está claro que esta seguidilla de malos resultados permite pensar en un posible final de ciclo.

Algunos comentarios advierten que la continuidad del experimentado entrenador en el cargo depende de dos factores. Racing tiene que avanzar de ronda en el Torneo Apertura, donde ocho clasifican a la siguiente instancia. También aplica lo mismo para la Copa Sudamericana, pero lo ideal es que se clasifique a los octavos de final, que implica salir primero en su zona y no segundo, porque caerá en el repechaje contra los equipos que vienen de la Copa Libertadores.