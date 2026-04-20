Gustavo Costas tambalea por primera vez en Racing y Diego Milito toma decisiones

Costas tambalea por primera vez como entrenador de Racing.

Gustavo Costas tambalea por primera vez como entrenador de Racing y el presidente, Diego Milito, se ve obligado a tomar decisiones sobre la marcha. La "Academia" empató 1-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, volvió a jugar mal y el futuro del director técnico está en duda, algo que no le había sucedido desde que asumió en enero del 2024.

El "Príncipe" entró al vestuario para hablar con los jugadores y con el propio cuerpo técnico, como para tratar de calmar las aguas en este momento de crisis. Si bien la actual dirigencia y el DT acordaron el contrato hasta diciembre del 2028, cuando culmine el mandato, no es seguro que el estratega continúe más allá de junio.

El desmantelamiento del plantel y las derrotas en los clásicos frente a Independiente y River marcaron a fuego el semestre de Racing. Para colmo, también sucumbió como local ante Botafogo de Brasil y comprometió su presente en la Copa Sudamericana, más allá de que todavía faltan cuatro fechas en la fase de grupos.

Con muchas bajas entre lesiones y suspensiones, se vienen tres compromisos determinantes: Barracas Central y Huracán de local para intentar meterse en los playoffs del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, con el viaje a Venezuela para chocar con Caracas en el medio. Si el cuadro de Avellaneda no clasifica en el certamen nacional ni en el continental, es probable que Costas dé un paso al costado.

Costas tambalea por primera vez como entrenador de Racing.

El mercado de pases será clave si se queda Costas en Racing

En el caso de que el plantel revierta la situación y el técnico permanezca en su cargo, serán determinantes tanto los refuerzos como las bajas en la ventana de mitad de año. La gestión de Milito, con Sebastián Saja como Director Deportivo y Javier Weiner al mando de la Secertaría Técnica, ha sido desastrosa en cuanto a los fichajes, por lo que a partir de ahora podría imponerse el criterio del DT para incorporar en base a la economía de la institución.

En cuanto a las salidas, todo indica que habrá una depuración absoluta en la nómina actual. En este sentido, los máximos apuntados por los hinchas actualmente son Marcos Rojo, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Tomás Conechny, Duván Vergara, Santiago Solari y Damián Pizarro.

El fixture de Racing: los próximos partidos