Costas fulminó a Rojo en Racing por la expulsión infantil ante River: "Ser inteligente"

Costas cruzó a Rojo por su infantil expulsión en Racing vs. River.

Gustavo Costas, el entrenador de Racing, lapidó a Marcos Rojo por la infantil expulsión frente a River Plate. El ídolo de la "Academia" fue durísimo con su propio jugador, quien fue determinante para la derrota por 2-0 como local en Avellaneda, en el clasico contra el "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet.

Después del grosero error del defensor para el gol del 1-0 de Facundo Colidio, se hizo amonestar en el entretiempo por insultar al árbitro Sebastián Zunino y luego llegó el colmo: la roja por una trompada a Lucas Martínez Quarta a los 32 minutos del segundo tiempo. Por lo tanto, el director técnico cruzó al ex Boca Juniors durante la conferencia de prensa posterior en la sala del "Cilindro".

Costas cruzó a Rojo por la expulsión contra River: "Estas cosas no pueden pasar"

Consultado al respecto de esta situación, el DT y emblema de la "Academia" opinó que "hay que ser más inteligentes...". "Hablaremos con Marcos sobre lo que pasó. No es por esquivar la pregunta, es que verdaderamente no vi la jugada. No puedo decir nada. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar", disparó el DT de 63 años. Al mismo tiempo, el estratega remarcó que "no puede quedarse el equipo con diez, hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo...".

Al margen de la bronca por la derrota en sí, Costas analizó el rendimiento de Racing vs. River: “Hemos sido intensos, hemos generado situaciones… En los últimos cinco o diez minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo". También mencionó que "pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir" y amplió: "Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos”.

Acerca de la falta de efectividad de su equipo, el técnico opinó: “Me preocupa que no podemos meterla. Generamos situaciones. Ante Independiente, salimos a ganar el partido; nos llegaron dos veces y nos convirtieron. Hoy también... Nos está costando mucho, pese a que generamos situaciones claras, dentro del área". A la vez, detalló que "hoy hubo varias que se fueron al lado del palo", por lo que agregó: "En el juego, en la intención, hemos sido superiores al rival, pero si no la metes…”.

Para ser un poco más optimista, Costas dijo: "¿Qué le vamos a decir al hincha de Racing? Que siga creyendo, que seguiremos dejando todo. El equipo va mejorando partido tras partido. Fuimos superiores en los dos clásicos, pero no ganamos. El fútbol no es de merecimiento". Por último, rescató el esfuerzo de los jugadores en la adversidad: "Ante Independiente y hoy también, los futbolistas dejaron todo, pero no entra. Hay que intentar serenarnos. Pasa que, si no ganamos, comienza el nerviosismo y cuesta más. Estamos todos contrariados. Pero bueno, es fútbol".

La infantil expulsión de Rojo en Racing vs. River .

Los números de Rojo en Racing