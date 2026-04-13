Uno por uno: los puntajes de los jugadores de River en la victoria frente a Racing en Avellaneda

River Plate obtuvo un importante triunfo ante Racing en condición de visitante por 2 a 0, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi, el 'Millonario' se llevó tres puntos de Avellaneda y se mantiene invicto desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica con cinco triunfos y un empate. El próximo fin de semana, con este favorable panorama, recibirá a Boca Juniors en el Estadio Monumental para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Los goleadores del equipo fueron las grandes figuras de la noche, aunque también hubo otros puntos altos: Santiago Beltrán volvió a destacar bajo los tres palos, Fausto Vera tuvo un correcto partido en el mediocampo y Tobías Ramírez, en su estreno, dejó buenas sensaciones junto a Lucas Martínez Quarta como dupla central. Antes de enfrentar al 'Xeneize', River jugará contra Carabobo por Copa Sudamericana, un duelo para el que el 'Chacho' planea utilizar un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a varios jugadores.

El uno por uno de River Plate en la victoria frente a Racing

Santiago Beltrán (8): nuevamente el arquero del 'Millonario' destacó con una tapada clave en el primer tiempo para poder mantener el empate y con intervenciones en momentos clave. Realizó un gran trabajo al cortar avances de Racing y anticiparse a las jugadas.

Marcos Acuña (6): el 'Huevo' jugó un buen partido e incluso asistió a Facundo Colidio en el primer gol (con complicidad de Marcos Rojo). No logró mostrarse muy preciso en ataque, sí pudo en defensa demostrar solidez y cubrir bien su carril.

Lucas Martínez Quarta (6): el central tuvo un partido correcto, sin grandes intervenciones pero también sin errores; incluso, provocó la expulsión de Rojo en el segundo tiempo.

Tobías Ramírez (6): el ex Argentinos Juniors, quien debutó hoy, jugó un muy buen partido pero la temprana amarilla que recibió lo condicionó y Coudet decidió reemplazarlo en el entretiempo.

Gonzalo Montiel (6): otro de buen partido, sin muchas intervenciones en el ataque pero demostró solidez defensiva.

Aníbal Moreno (4): contra su ex equipo, el volante estuvo muy impreciso con la pelota en los pies. Cometió varios errores que podrían haber terminado en gol del cuadro local.

Fausto Vera (6): de partido correcto, manejó los tiempos en el mediocampo de River y movió con tranquilidad la pelota en un partido que el conjunto de Núñez no pudo imponerse en el juego hasta recién entrado el complemento, aprovechando la desesperación del rival por igualar el resultado.

Tomás Galván (5): el ex Vélez tuvo pequeños destellos con la pelota en los pies, pero no logró estar mucho en contacto con la misma ni tener peso en el ataque de River. Fue reemplazado por Juan Fernando Quintero en el complemento.

Ian Subiabre (4): el joven extremo también estuvo muy impreciso al momento de atacar y Coudet decidió reemplazarlo en el complemento. Sobre el terreno de juego, no tuvo grandes ocasiones de gol.

Facundo Colidio (8): una de las figuras del 'Millonario' en el triunfo contra Racing. El ex Tigre convirtió el primer gol aprovechando un error de Marcos Rojo y después se mostró muy activo por todo el frente del ataque, incluso sobre el final cuando debió ocupar la posición de volante por izquierda para sostener el resultado.

Sebastián Driussi (7): otro que tuvo poco contacto con la pelota pero generó peligro cuando lo hizo. Había dejado una gran asistencia para Facundo Colidio en el primer tiempo que su compañero no pudo aprovechar, y cerró su noche con un verdadero golazo para sentenciar el duelo.

Germán Pezzella (5): ingresó en el entretiempo por Tobías Ramírez y, si bien no tuvo mayores sobresaltos, sí sufrió la presencia de 'Maravilla' Martínez que lo complicó en algunas ocasiones.

Juan Fernando Quintero (5): de poca participación, el colombiano entró para manejar los tiempos del partido y aprovechar su buena pegada en la pelota parada. No tuvo grandes participaciones.

Juan Cruz Meza (4): el juvenil, que también ingresó junto con Quintero, desaprovechó alguna ocasión de peligro que hubiese sentenciado el partido más rápido, pero se mostró activo y ayudó a defender en los minutos finales.