Video: el gol de Facundo Colidio para River vs Racing en la Liga Profesional

River Plate se puso en ventaja en el clásico ante Racing Club que se está disputando en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Tras una jugada dentro del área del 'Millonario' en la que todo el banco de suplentes de la 'Academia' pidió penal (no sancionado por el árbitro Sebastián Zunino), Marcos Rojo cometió un grave error al querer cortar la habilitación de Marcos Acuña a Facundo Colidio y lo dejó mano a mano ante Facundo Cambeses; el delantero con pasado en Tigre no perdonó y abrió el marcador para los dirigidos por Eduardo Coudet a los 33 minutos del primer tiempo.

¿Cuándo juegan Racing Club y River Plate?

El partido entre Racing Club y River Plate por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 12 de abril, a partir de las 20:00 horas (hora argentina) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino, con Ariel Penel en el VAR.

Las formaciones de Racing y River Plate

Formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Formación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz o Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero o Kendry Páez; Maximiliano Salas, Ian Subiabre o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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