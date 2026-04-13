Video: la infantil expulsión de Marcos Rojo frente a River que complicó a Racing

Marcos Rojo se hizo expulsar y dejó a Racing con 10 jugadores ante River.

Marcos Rojo protagonizó otra insólita expulsión en el fútbol argentino: el defensor central agredió sin pelota a Lucas Martínez Quarta durante el partido entre Racing y River Plate a falta de un cuarto de hora para el final y vio la tarjeta roja. A pesar de no haberlo percibido en primera instancia, el árbitro Sebastián Zunino tomó la decisión tras revisar la jugada en el VAR. De esta manera, el ex Boca Juniors dejó a su equipo con diez con el resultado 1 a 0 en contra y salió del terreno de juego insultando al referí, entre los silbidos de los hinchas de la 'Academia'.

"Sos un hijo de re mil p...", fue el comentario de Rojo a Zunino, que llegó a escucharse en el audio del VAR luego de que el árbitro comunicara por altoparlante su decisión. El central había cometido en la primera mitad una grave equivocación al corte un contraataque que derivó en el único gol del encuentro de Facundo Colidio.

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