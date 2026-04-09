Chau Racing: Diego Milito echó a una persona clave a 3 días de recibir a River

Racing echó a un empleado a tres días del partido contra River en Avellaneda.

Racing echó a un empleado a apenas tres días de recibir a River Plate en el clásico, por la zona B. Después de haber ganado en Bolivia en el debut en la Copa Sudamericana, ahora la principal novedad en el club de Avellaneda pasa por una situación puntual extradeportiva con impacto a corto y mediano plazo.

Es que la "Academia" anunció oficialmente que despidió al canchero Walter Aciar, quien estuvo trabajando en el césped de la cancha durante muchos años. El campo de juego presentó un estado realmente deplorable en el primer partido del 2026, contra Rosario Central, y luego no mejoró en estos casi dos meses más de trabajo. Por lo tanto, se decidió cesar en sus funciones al principal encargado del pasto en los últimos tiempos.

Racing echó al canchero a 3 días de recibir a River: el comunicado oficial

A través de la cuenta oficial de X de Comunicación Racing, el escrito fue el siguiente acerca de la desvinculación de Aciar: "Se informa que debido a los hechos sucedidos este año, a partir de ahora el cuidado y preservación del campo de juego del estadio será realizado directamente por personal del Club contratado para esa tarea específica y con asistencia de asesores, sin terciarización alguna".

El césped, un problema de larga data y sin solución en Racing

Lo concreto es que este inconveniente no es exclusivo de la gestión de Diego Milito como presidente, sino que con Víctor Blanco pasó también. De hecho, la "Academia" de Gustavo Costas debió jugar un encuentro de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 en la cancha de Lanús porque la Conmebol lo sancionó por el présimo estado del campo.

"Regaban la cancha con el agua podrida del foso...", disparó el "Príncipe" en plena campaña electoral. Lo concreto es que, después de 15 meses al mando de la institución, la gestión del ídolo tampoco pudo resolverlo hasta el momento. El pasto no estará en óptimas condiciones, ni mucho menos, para recibir al "Millonario".

Racing echó al canchero a tres días del partido contra River en Avellaneda.

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