El sorpresivo debut que tendrá Racing en su camiseta ante River por el Torneo Apertura

Racing tendrá un sorpesivo debut para enfrentar a River Plate, por el Torneo Apertura en el Cilindro de Avellaneda.

Racing Club se prepara para un momento especial: el estreno de su nueva indumentaria ante River Plate por el Torneo Apertura. El acuerdo con Nike, que marca el regreso de la firma tras más de una década, no solo implica un salto económico, sino también un fuerte impacto simbólico e internacional en la imagen del club.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Racing estrenará su nueva camiseta este domingo en un partido de alto voltaje frente a River, en el Cilindro de Avellaneda. La elección no fue casual, ya que el club buscó el escenario ideal para presentar su nueva piel, en un contexto que combine competitividad, visibilidad y respaldo de su gente.

El regreso de Nike representa mucho más que un simple cambio de proveedor. La marca estadounidense, que ya vistió a la Academia entre 2006 y 2008, vuelve con un contrato fuerte desde lo económico y con una proyección global que entusiasma puertas adentro.

La expectativa es alta. No solo por los diseños, que aún generan misterio entre los hinchas, sino por el salto de calidad que implica asociarse con una de las empresas más influyentes del deporte mundial.

Así sería la nueva camiseta de Racing para enfrentar a River.

Por qué el partido ante River fue elegido para el estreno

La dirigencia de Racing analizó distintas alternativas antes de definir el momento exacto del debut. El objetivo era claro: evitar un estreno sin impacto y apostar por un evento que potencie la visibilidad de la nueva camiseta.

Desde el inicio, se descartó el clásico de Avellaneda como visitante. Luego, se evaluó el partido de Copa Argentina frente a San Martín de Formosa, pero el contexto no convenció: poco margen de tiempo y un equipo con mayoría de suplentes.

Otra opción fue el debut en la Copa Sudamericana. Sin embargo, jugar fuera de casa y con una posible rotación del equipo le restaba fuerza a un lanzamiento que debía ser protagonista.

Finalmente, el duelo ante River se impuso como la mejor alternativa: en el Cilindro, con estadio lleno, el equipo titular en cancha y un rival de peso. Un combo ideal para maximizar el impacto mediático.

Un contrato que ya estaba vigente, pero se hizo esperar

Aunque el vínculo entre Racing y Nike comenzó oficialmente a regir a principios de 2026, la presentación se demoró por cuestiones logísticas. La marca inicia la producción de la indumentaria recién una vez firmado el contrato, y el proceso de confección demanda alrededor de seis meses.

Teniendo en cuenta que el acuerdo se selló a mediados de octubre, el calendario marcaba abril como la fecha lógica para el estreno. Así, el debut ante River coincide con los tiempos de producción y con el momento deportivo del equipo.

El acuerdo con Nike no solo implica un cambio estético. Para Racing, representa uno de los contratos más importantes de su historia en materia de indumentaria.

El ingreso económico es significativo y le permitirá al club fortalecer distintas áreas, desde infraestructura hasta el desarrollo deportivo. Pero además, el vínculo abre la puerta a una mayor exposición internacional.

Vuelven los titulares antes River

Después de la gran victoria 3 a 1 en el debut de Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero, Gustavo Costas volverá a poner a los habituales titulares para recibir a River en Avellaneda.

De no mediar inconvenientes en las últimas prácticas de la semana, él único jugador que mantendría su puesto en el 11 sería Facundo Cambeses, por lo que habría 10 modificaciones con respecto a los que salieron desde el inicio en Bolivia.