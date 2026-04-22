Bomba en Telefe: la decisión con Gran Hermano que desata polémica

Telefe toma decisión drástica con Gran Hermano.

Mientras Gran Hermano sigue generando peleas, alianzas y momentos virales dentro de la casa, afuera ya se está jugando otro partido. Y no es menor. En Telefe tomaron una decisión que marca un cambio fuerte de cara al futuro del reality más visto del país.

¿Qué decisión tomaron en Telefe con Gran Hermano?

El dato lo confirmó Santiago Sposato, quien adelantó que habrá una nueva edición en 2027, pero con una modificación que apunta directo al corazón del formato. La producción quiere dejar atrás el modelo actual, cargado de influencers y figuras conocidas, para volver a los orígenes.

Se viene un Gran Hermano de la vieja escuela.

La idea es clara: regresar al casting de desconocidos. Ese mismo que convirtió en fenómeno a participantes como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio o Nacho Castañares. Un perfil más “real”, más cercano al público, que en su momento fue clave para el éxito del programa.

En medio de esa decisión, surgió una pregunta lógica: ¿por qué Telefe no hace una pausa con el reality? La respuesta fue directa. “Porque sigue siendo un éxito”, explicó Sposato, dejando en claro que los números siguen respaldando al formato.

Más cambios en la programación de Telefe

Pero el cambio no es el único dato relevante. También se conoció cómo sería la estrategia de programación. La idea del canal es encadenar contenidos fuertes sin perder ritmo. Primero llegaría una nueva edición de MasterChef, con Wanda Nara al frente, y luego, una vez finalizado ese ciclo, dar paso al inicio de Gran Hermano 2027.

En esa interna, incluso habría una pulseada entre formatos. Según trascendió, el proyecto de MasterChef estaría ganándole terreno a otras opciones como Bake Off, lo que terminaría definiendo el orden de la grilla.

Todo esto muestra que, más allá de lo que pasa dentro de la casa, el verdadero juego también se da en la producción. Telefe busca sostener el éxito, pero al mismo tiempo necesita renovar el formato para que no se desgaste.

El regreso a los participantes desconocidos no es casual. Es una forma de recuperar la esencia que hizo grande al programa y que, para muchos, se perdió en las últimas ediciones.

Así, mientras la edición actual todavía no terminó, el canal ya proyecta lo que viene. Y lo hace con una decisión que puede cambiar por completo el rumbo del reality. Porque en Gran Hermano, como en la televisión, quedarse igual no siempre es una opción.