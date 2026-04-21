El desgarrador mensaje de una figura que brilló en El Trece y Telefe y lucha contra el cáncer: "Quiero irme ya"

El duro momento que atraviesa la actriz.

Marta González conmovió a todos con un testimonio íntimo. La reconocida actriz, una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, atraviesa desde hace más de dos décadas una dura batalla contra el cáncer. La artista decidió abrir su corazón y compartir cómo vive hoy este momento de su vida: “Tengo ganas de encontrarme con la gente…”.

La emotiva confesión ocurrió durante una entrevista con Jey Mammon en su ciclo nocturno emitido por El Nueve. En medio de la charla, el conductor reflexionó sobre el recorrido profesional y personal de la actriz: “Evidentemente, en tu historia, hay más éxitos que fracasos. ¿Qué sentís?”. Lejos de responder desde el orgullo o la nostalgia, Marta sorprendió con una mirada existencial y sincera. “¿Qué siento? Que bueno, que ya estoy. Ya estoy, ya he vivido todo”, expresó la artista de 81 años.

El momento se volvió aún más profundo cuando la actriz dejó entrever su estado emocional actual. “Tengo ganas de irme, ya”, dijo mientras se mordía los labios, generando un silencio cargado de emoción. Mammon, respetuoso, solo atinó a preguntarle “¿si?”, y Marta reafirmó su sentir sin titubeos: “Si…”.

Luego amplió su reflexión con palabras que conmovieron tanto al conductor como a Rocío Marengo, quien no pudo contener las lágrimas. “Tengo ganas de encontrarme con la gente… ¡Ay! que para abajo estoy. No paro de hacer cosas, porque si no estoy pensando todos los días ´será hoy, me tocará hoy´. Parece que no me quieren de verdad allá arriba”, manifestó con honestidad.

La lucha de Marta González contra el cáncer

La actriz también había relatado semanas atrás cómo evolucionó su cuadro de salud. “Yo le venía ganando al cáncer hasta que apareció un nuevo diagnóstico. Hasta entonces mis tres episodios de cáncer habían sido primarios. Este nuevo, el cuarto, de golpe, resultó ser secundario, de un grado mucho mayor, cruento e invasivo. A mí ya me habían sacado la mama izquierda. Ahora no sólo tuvieron que extirparme parte de la derecha sino también hacerme un injerto de piel, y para eso tuvieron que retirarme piel de la espalda”, contó Marta.

“Hoy, lamentablemente, todo se complicó porque también padezco metástasis de piel. No porque el cáncer de mama haya mutado hacia uno de piel, o se me haya sumado otro cáncer; la metástasis de piel es la nueva forma en que se manifiesta el cáncer de mama en mi cuerpo. Algo muy raro, muy loco y muy doloroso”, aseguró la protagonista.

“Hace 25 años que estoy luchando contra el cáncer, y no puedo estar pensando todo el tiempo en eso. Trabajar, subirme a un micro, me saca de estar todo el día pensando en la salud y la enfermedad. Porque eso te carcome y no ayuda para nada”, expresó González, semanas atrás.