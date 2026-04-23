Adiós a las sillas: los bancos corridos son la nueva tendencia en cocinas 2026

Los bancos corridos eliminan el desorden visual de los respaldos sueltos.

Durante años, la mesa de la cocina y sus sillas tradicionales se mantuvieron como elementos fijos e inamovibles dentro del hogar. Sin embargo, para 2026, el diseño de interiores desafía esa idea, priorizando la optimización total del espacio mediante propuestas innovadoras y estilizadas.

El cambio en los modos de vida, la reducción de los metros cuadrados y la búsqueda de ambientes prácticos impulsan la transformación del comedor. Por eso, los arquitectos de interiores sugieren mobiliarios que favorecen el orden visual y la comodidad, desplazando la clásica silla por opciones más funcionales.

En este contexto, los sillones esquineros o bancos corridos se destacan como protagonistas en las reformas actuales. Este tipo de mueble se apoya contra las paredes y acompaña mesas fijas, permitiendo que varias personas se sienten juntas sin generar el desorden visual típico de los respaldos sueltos.

Los expertos en decoración resaltan que esta elección responde a la necesidad de crear espacios más funcionales. Su principal ventaja surge en cocinas pequeñas o integradas, ya que al eliminar múltiples patas, el ambiente se percibe más amplio, limpio y sin obstáculos visuales.

Además, un banco corrido puede alojar a más comensales en menos superficie, lo que lo vuelve ideal para cenas familiares o encuentros casuales. Algunos modelos incluso ofrecen la posibilidad de ocultarse por completo bajo la mesa cuando no se usan, aportando versatilidad.

La multifuncionalidad de la cocina moderna también influye en esta tendencia. Actualmente, la cocina no solo es un lugar para cocinar, sino que funciona como oficina, espacio de estudio o lugar para largas charlas. En ese sentido, el sillón corrido brinda mayor comodidad para estas actividades y favorece un ambiente relajado.

Los modelos de 2026 incorporan detalles pensados para el día a día, como baúles internos debajo del asiento, ideales para guardar manteles o accesorios, combinando estética y utilidad.

Por último, la durabilidad de estos muebles depende de la elección adecuada de los materiales, un factor clave para asegurar su resistencia y funcionalidad en el tiempo.

Cocinas chicas: el banco corrido como solución para ganar metros visuales

En una cocina pequeña, cada centímetro cuenta. Y uno de los principales problemas que enfrentan estos espacios son las sillas tradicionales: sus patas, respaldos y la separación entre una y otra generan un efecto visual fragmentado que achica todavía más el ambiente.

El banco corrido se apoya contra la pared y elimina el "bosque de patas" que producen varias sillas alineadas. Al no haber espacios vacíos entre asiento y asiento, la vista recorre la línea de la mesa sin interrupciones, lo que genera una sensación de amplitud inmediata. El ojo percibe menos obstáculos y el ambiente se ve más despejado.

Pueden alojar más comensales en menos superficie que las sillas.

Además, el banco permite aprovechar rincones que con sillas individuales quedarían inutilizados. Un sillón esquinero, por ejemplo, ocupa exactamente el ángulo de la pared y libera el resto de la circulación. También podés optar por un banco recto que corra a lo largo de toda la mesa, ganando lugar para sentar a más comensales sin sumar muebles.

Otro punto clave: al elegir un banco sin respaldo o con respaldo bajo, la luz natural circula mejor y no se generan sombras incómodas. Si además elegís un tono claro o similar al de la pared, el mueble se "diluye" visualmente y la cocina parece más grande. En definitiva, el banco corrido no solo optimiza el espacio real, sino que engaña al ojo para que todo se vea más amplio, limpio y ordenado.