Sorpresa por los aromas que generan refugio y calma en el hogar y son ideales para el otoño

Con la llegada del otoño 2026, el hogar vuelve a cobrar protagonismo, especialmente cuando las temperaturas bajan y las ganas de quedarse adentro aumentan. En este contexto, los aromas se transforman en aliados clave para crear un ambiente cálido y envolvente que invite a la calma y al refugio.

Los expertos coinciden en que la tendencia para esta temporada apunta a fragancias que transmiten sensaciones de confort y bienestar. En particular, las notas gourmand, que evocan sabores y aromas comestibles como la vainilla, el caramelo, el cacao y el café, lideran la preferencia en velas, difusores y sahumerios. Estas fragancias no solo perfuman, sino que despiertan recuerdos y emociones íntimas, sumando una dimensión especial a cada espacio.

Por otra parte, las especias se imponen como un clásico renovado del otoño. La canela, el clavo de olor, la nuez moscada y el jengibre se combinan en mezclas intensas que remiten a la calidez del hogar y a tradiciones familiares. Muchas marcas apuestan a fusionar estas notas especiadas con maderas nobles como el sándalo o el cedro, logrando aromas profundos y sofisticados que conquistan los sentidos.

Además, crece la popularidad de fragancias inspiradas en la naturaleza y los paisajes otoñales. Aromas que recuerdan hojas secas, tierra húmeda, musgo y bosques buscan recrear esa conexión con el exterior, incluso en ambientes urbanos. Esta tendencia responde a la necesidad actual de bienestar y desconexión, permitiendo que el otoño se sienta también a través del olfato.

La tendencia para el otoño 2026 apunta a los aromas envolventes que transmiten calma, calidez y una sensación de refugio.

El formato en que se eligen estas fragancias también juega un rol importante. Más allá de las clásicas velas, se imponen los difusores eléctricos, sprays para textiles y aceites esenciales para humidificadores. La clave está en seleccionar aromas que acompañen los distintos momentos del día y transformen cada rincón en un espacio propio, donde el otoño no solo se vea, sino que también se sienta.

Chau a la acumulación de ropa sin lavar: trucos para el secado en días de lluvia

Lavar la ropa en días de lluvia o de humedad representa un desafío doméstico que va más allá de la simple logística. Cuando el ambiente está saturado de vapor de agua, las fibras textiles no logran liberar la humedad, lo que prolonga el tiempo de secado de manera indefinida.

Esta situación no solo genera una acumulación de prendas en el canasto, sino que también favorece la aparición de olores a humedad y la proliferación de hongos o bacterias en las telas que permanecen mojadas por más de 24 horas, obligando muchas veces a realizar un nuevo lavado. Para evitar que la montaña de ropa sucia se vuelva inmanejable, existen trucos caseros que aceleran el proceso dentro del hogar.