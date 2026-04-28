Cristina Gutiérrez, terapeuta de parejas: "Probablemente ese problema que tienes con tu pareja jamás se va a solucionar".

Cristina Gutiérrez, psicóloga y terapeuta de parejas, explicó por qué la gran mayoría de las peleas en pareja nunca llegan a resolverse y qué se puede hacer para lidiar con esta situación.

A medida que las relaciones avanzan, lo natural y esperable es que aparezcan conflictos. Sin embargo, Cristina distingue que hay dos tipos: los problemas solucionables y los problemas perpetuos.

"Odio decírtelo, pero probablemente ese problema que tienes con tu pareja jamás se va a solucionar. Existen dos tipos de conflictos: primero tenemos los conflictos solucionables, esas discusiones que sí tienen arreglo", comienza diciendo.

Estos problemas tienen que ver con el orden de lo cotidiano, como por ejemplo, organizar quién lava, quién cocina o quién paga ciertas cuentas.

"Son cosas de logística, organización, más aterrizadas a la vida diaria, que tienen arreglo si es que se comunican bien", asegura.

"Pero luego están los otros, los problemas perpetuos. Estos son los que vuelven y vuelven de diferentes maneras, pero siempre con el mismo fondo. 'Es que siempre discutimos por lo mismo', sí, probablemente siempre lo harán", sostiene.

"Por ejemplo, 'siempre llegas tarde', 'nunca me cuentas lo que sientes', 'es que yo quiero tener hijos y tú no estás tan seguro', 'es que yo quiero viajar y tú te quieres quedar en un solo lugar', 'es que a mí me gusta ahorrar y a tí te gusta gastar todo el tiempo'", ejemplifica la experta.

Por qué los problemas perpetuos en pareja no tienen solución, según la psicóloga

Cristina explica que estas peleas "tocan cosas mucho más profundas: valores, personalidad, creencias, historia personal... Y la verdad es que no se resuelven, solo se manejan".

"La investigación nos dice que el 69% de las peleas en pareja son perpetuas, no se van a arreglar", dice.

En este sentido, argumenta que "usualmente lo que rompe a una pareja no es la pelea en sí, sino cómo pelean: los silencios, el tono, el sarcasmo, los insultos...".

Cómo actuar frente a este problema

Cristina explica que "la pregunta que nos debemos estar haciendo no es '¿cómo hago para que esto ya no pase?', sino '¿cómo podemos hacer para tener este conflicto sin lastimarnos tanto?'".

"Pero todas las peleas solucionables o perpetuas pueden pelearse de una manera mucho más suave, amorosa, bondadosa", concluye la psicóloga. Por todo esto, la comunicación sincera y abierta es fundamental.