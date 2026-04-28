El drama poco conocido de Adam Sandler: hoy integra el top 10 en Netflix Argentina

Dirigida por Mike Binder, la película se centra en Charlie Fineman, un hombre que perdió a su esposa y a sus tres hijas durante el ataque a las Torres Gemelas.

El catálogo de Netflix Argentina de abril 2026 aún muestra sorpresa al momento de detenerse en el ranking de los más vistos. Estrenada en 2007 y protagonizada por Adam Sandler y Don Cheadle, La esperanza vive en mí combina el retrato íntimo del duelo con una historia de amistad atravesada por una tragedia real: los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

Dirigida por Mike Binder, la película se centra en Charlie Fineman, un hombre que perdió a su esposa y a sus tres hijas durante el ataque a las Torres Gemelas. Años después del hecho, su vida quedó completamente alterada: abandonó su carrera como dentista, vive aislado y evita cualquier conversación o recuerdo que lo conecte con su pasado.

Posicionada en el top 10 en 17 países esta semana en la plataforma, aglutina una puntuación de 7,4 puntos sobre 10 en IMDb.

¿De qué se trata La esperanza vive en mí?

El eje narrativo de La esperanza vive en mí comienza cuando Charlie se reencuentra por casualidad con Alan Johnson en Manhattan, un antiguo compañero de la universidad que, a diferencia de él, logró construir una vida estable con familia y trabajo. Sin embargo, ese aparente equilibrio también está atravesado por tensiones personales y profesionales. La relación entre ambos se convierte en el corazón de la historia: Alan intenta acercarse y ayudar a Charlie, mientras este último encuentra en esa amistad una vía, aunque fragmentaria y resistida, para enfrentar el dolor que reprimió durante años.

Lejos de enfocarse únicamente en el trauma del 11-S como un evento histórico, la película opta por una mirada más íntima y emocional. El guion explora cómo el duelo puede manifestarse en formas inesperadas, desde el aislamiento extremo hasta la negación total de la pérdida. Charlie, por ejemplo, utiliza la música y rutinas obsesivas como mecanismos para bloquear sus recuerdos, evitando así enfrentarse a una realidad que lo desborda.

En paralelo, el personaje de Alan también atraviesa sus propios conflictos, lo que aporta una dimensión adicional al relato: no se trata solo de “salvar” a otro, sino de cómo dos personas, con problemas distintos, pueden sostenerse mutuamente. Esa dinámica convierte a la producción en un drama sobre la conexión humana, más que en una historia centrada exclusivamente en la tragedia.

Ficha técnica La esperanza vive en mí