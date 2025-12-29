Estaban desaparecidos desde el sábado en el Río de la Plata: así sobrevivieron los siete pescadores rescatados

En la tarde del sábado 27 de diciembre, siete pescadores salieron en lancha con el objetivo de divertirse y pasar un rato entre amigos haciéndole frente a la ola de calor. Se fueron a las 16h de la Reserva de Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada, donde dejaron sus motocicletas, y se embarcaron en un viaje que mantuvo en vilo a su familia por más de 48 horas.

Finalmente, este lunes por la mañana, un grupo de rescatistas logró ubicarlos en una zona costera del Río de la Plata en buen estado de salud. No presentaban señales de deshidratación ni lesiones a la vista. De hecho, no fueron trasladados a ningún centro de salud ni requirieron atención médica inmediata. Según trascendió, los hombres se habían quedado varados en el "El Galeón" desde el domingo.

Del operativo participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios del municipio de Ensenada, guardavidas que recorrieron las playas y diversas zonas aledañas. La búsqueda se extendió con móviles terrestres y acuáticos desde Punta Lara hasta Berazategui.

La denuncia por la desaparición de los pescadores en Ensenada

Al ver que no regresaban y que no contestaban sus teléfonos móviles, el domingo por la mañana, la esposa de uno de los pescadores decidió realizar la denuncia en la Comisaría Segunda de Ensenada para que empezaran a buscarlos.

El medio local 0221 informó que, luego de llegar a Punta Lara, los pescadores ingresaron al río con su lancha, confiados en que el agua se encontraba baja. Sin embargo, el domingo, cuando intentaron volver, la crecida del río resultaba peligrosa.

Por eso, prefirieron trasladarse a la Reserva Natural de Punta Lara, ubicada entre Ensenada y Berazategui, en un monte específicamente totalmente deshabitado y de difícil acceso por tierra. Allí permanecieron por casi 24 horas, esperando que el caudal del río disminuyera.

Si bien se encontraban sanos, al llegar a la playa, los rescatistas les dieron agua y alimentos y luego les permitieron regresar a sus casas.