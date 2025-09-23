Robó un kiosco, se llevó el celular de la dueña y cayó por usarlo para hacer estafas virtuales

Un asalto en un kiosco de Punta Lara, partido de Ensenada, terminó con la rápida detención de un joven de 25 años. El delincuente no solo se llevó dinero y el celular de la dueña, sino que intentó utilizar el teléfono para realizar estafas virtuales, lo que finalmente permitió su identificación.

El episodio ocurrió el pasado 13 de septiembre, cerca de las 8:30 de la mañana, en un maxikiosco ubicado en la calle Almirante Brown, entre 100 y 102. La víctima, una trabajadora de 24 años, fue sorprendida por un hombre que se hizo pasar por cliente. Según el video de la cámara de seguridad, el sujeto pidió precios de algunos productos antes de cruzar el mostrador, sacar un arma de fuego y amenazarla.

“¡Salí de acá, salí de acá! Llevate el celular llevate el celular”, gritaba la kiosquera mientras forcejeaba con el asaltante. Lejos de intimidarse, le advirtió: “No me importa, matame la c… de tu madre”. Finalmente, el ladrón huyó del kiosco a toda velocidad con dinero en efectivo y el teléfono móvil.

Robo en Ensenada: el ladrón se llevó un celular e intentó hacer estafas virtuales

La pesadilla no terminó ahí. Minutos después, los contactos de la víctima comenzaron a recibir mensajes solicitando dinero, enviados desde el celular robado. La maniobra encendió las alarmas de la Sub DDI Ensenada, dependiente de la DDI La Plata de la Policía Bonaerense, que inició de inmediato una investigación para dar con el responsable.

Los agentes revisaron cámaras de seguridad públicas y privadas y recogieron testimonios en la zona. Así, lograron identificar al sospechoso como J.P.D., de 25 años.

Este lunes, los investigadores desplegaron un operativo con dos allanamientos en domicilios de Punta Lara. En la primera vivienda, en la calle 112, no encontraron elementos relevantes. Sin embargo, en la segunda dirección, ubicada en la calle 146 entre 3 y 5, hallaron al joven en la vereda. Durante el procedimiento, un grupo de personas hostiles intentó interferir, por lo que fue necesaria la intervención de un equipo de contención para trasladar al detenido a la sede de la Sub DDI.

Posteriormente, con apoyo de la Superintendencia de Cuerpos, la policía inspeccionó el inmueble sin hallar objetos sustraídos.

Causa judicial

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo P. Bosnic. El detenido fue imputado por robo calificado por empleo de arma de fuego y estafa en grado de tentativa.