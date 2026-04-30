Frutas y verduras de estación en mayo: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

Comienza mayo, se establece el frío y es el momento perfecto para hacer una transición consciente en tu cocina: darle a la bienvenida a sabores más reconfortantes y elegir productos de estación. Comprar verduras y frutas de temporada no solo es una decisión clave para el sabor y la salud, sino para cuidar el bolsillo y gastar menos.
Mayo 2026: estas son las frutas y verduras de estación
Comprar lo que la tierra ofrece naturalmente en mayo sirve para ahorrar, y, además, asegura una comida de calidad nutricional superior, ya que se trata de frutas y verduras que no necesitan cámaras de frío prolongadas ni viajes de miles de kilómetros conservan intactas sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor real.
Vegetales de mayo: los que deberías elegir para tus guisos y sopas
Con la llegada del frío, la naturaleza nos regala vegetales cargados de fibra y antioxidantes que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Es el mes de las raíces y las crucíferas, esas aliadas que transforman cualquier preparación sencilla en un manjar nutritivo. Entre las verduras de estación se encuentran:
-
Zapallo (anco, cabutia y plomo): es el rey indiscutido del mes. Podés usarlo para purés, sopas o simplemente asado al horno con un toque de tomillo. Su precio suele ser muy competitivo en mayo.
-
Espinaca y acelga: están en su mejor momento. Las hojas son grandes, verdes y crocantes. Son ideales para rellenos de tartas, canelones o para sumar a un buen guiso de lentejas.
-
Brócoli y coliflor: si buscás sumarle volumen a tus comidas sin sumar calorías, estas dos son tus mejores amigas. Al estar en temporada, pierden ese olor fuerte tan característico de cuando están fuera de término y ganan un dulzor especial.
-
Puerro y verdeo: esenciales para dar sabor a las bases de tus comidas. Mayo es el mes donde el puerro se vuelve más carnoso y aromático.
-
Remolacha: aprovechala tanto para ensaladas ralladas como para asar. No tires las hojas; si están frescas, podés saltarlas como si fueran acelga.
-
Batata: La compañera perfecta del zapallo. En mayo están dulces y con la textura ideal para hacer un dulce de batata casero o unas buenas "finitas" al horno.
Frutas de estación: dulzor natural y vitamina C
En mayo, predominan las frutas de colores vibrantes como el naranja y el amarillo. Es la época donde los cítricos empiezan a brillar, ofreciéndonos la protección necesaria para combatir los primeros resfríos de la temporada.
-
Mandarina: Es la golosina natural de este mes. Ya empezás a encontrar las variedades con menos semillas y un perfume que invade cualquier ambiente. Es la opción más económica para el postre o la merienda.
-
Naranja: Ideales tanto para jugo como para comer en gajos. En mayo, la relación entre jugo y pulpa es óptima, lo que te permite aprovechar cada unidad al máximo.
-
Pomelo: Para quienes prefieren un toque amargo y refrescante por la mañana, el pomelo está en su punto justo de maduración.
En mayo comienza la época de los citricos, desde mandarinas, naranjas, pomelos y hasta limones
-
Limón: Aunque hay todo el año, en esta época el precio baja considerablemente por la alta producción. Aprovechá para freezar jugo en cubeteras o hacer conservas.
-
Pera: La variedad "Packs" o la "Williams" todavía se consiguen a muy buen precio. Son perfectas para cocinar al vino tinto o incorporar en ensaladas con queso azul y nueces.
-
Manzana: Especialmente la manzana roja, que en mayo alcanza un equilibrio perfecto entre crocantez y dulzor.