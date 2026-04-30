Frutas y verduras de estación en mayo: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

Comienza mayo, se establece el frío y es el momento perfecto para hacer una transición consciente en tu cocina: darle a la bienvenida a sabores más reconfortantes y elegir productos de estación. Comprar verduras y frutas de temporada no solo es una decisión clave para el sabor y la salud, sino para cuidar el bolsillo y gastar menos.

Mayo 2026: estas son las frutas y verduras de estación

Comprar lo que la tierra ofrece naturalmente en mayo sirve para ahorrar, y, además, asegura una comida de calidad nutricional superior, ya que se trata de frutas y verduras que no necesitan cámaras de frío prolongadas ni viajes de miles de kilómetros conservan intactas sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor real.

Vegetales de mayo: los que deberías elegir para tus guisos y sopas

Con la llegada del frío, la naturaleza nos regala vegetales cargados de fibra y antioxidantes que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Es el mes de las raíces y las crucíferas, esas aliadas que transforman cualquier preparación sencilla en un manjar nutritivo. Entre las verduras de estación se encuentran:

Zapallo (anco, cabutia y plomo): es el rey indiscutido del mes. Podés usarlo para purés, sopas o simplemente asado al horno con un toque de tomillo. Su precio suele ser muy competitivo en mayo.

Espinaca y acelga: están en su mejor momento. Las hojas son grandes, verdes y crocantes. Son ideales para rellenos de tartas, canelones o para sumar a un buen guiso de lentejas.

Brócoli y coliflor: si buscás sumarle volumen a tus comidas sin sumar calorías, estas dos son tus mejores amigas. Al estar en temporada, pierden ese olor fuerte tan característico de cuando están fuera de término y ganan un dulzor especial.

Durante la temporada de invierno predominan las verduras amarillas como la calabaza, el zapallo y también verduras verdes

Puerro y verdeo: esenciales para dar sabor a las bases de tus comidas. Mayo es el mes donde el puerro se vuelve más carnoso y aromático.

Remolacha: aprovechala tanto para ensaladas ralladas como para asar. No tires las hojas; si están frescas, podés saltarlas como si fueran acelga.

Batata: La compañera perfecta del zapallo. En mayo están dulces y con la textura ideal para hacer un dulce de batata casero o unas buenas "finitas" al horno.

Frutas de estación: dulzor natural y vitamina C

En mayo, predominan las frutas de colores vibrantes como el naranja y el amarillo. Es la época donde los cítricos empiezan a brillar, ofreciéndonos la protección necesaria para combatir los primeros resfríos de la temporada.