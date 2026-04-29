Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz

​Al menos seis buques -una fracción del tráfico habitual- han atravesado el estrecho de ‌Ormuz en las ‌últimas 24 horas, según datos marítimos publicados el miércoles, mientras Estados Unidos e Irán siguen sin llegar a un acuerdo que permita reabrir la vía marítima en la entrada del golfo Pérsico.

El tráfico marítimo se ​dio principalmente ⁠a través de aguas iraníes e incluyó ‌al buque cisterna de productos ⁠químicos Vast Plus, que está ⁠sujeto a sanciones estadounidenses, según datos de seguimiento de buques de Kpler y el análisis ⁠satelital de SynMax.

La mayoría de los ​buques eran graneleros de carga ‌seca, y Reuters no ‌pudo determinar si más de seis habían ⁠transitado por el estrecho, pero el tráfico marítimo ha sido en promedio siete buques al día en los últimos días.

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Se trata ​de un ‌porcentaje minúsculo del flujo normal, que era de entre 125 y 140 pasos diarios antes de que comenzara la guerra en Irán el 28 ⁠de febrero.

"A pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán del 8 de abril de 2026, el tráfico comercial sigue siendo limitado, con tránsitos restringidos y una continua incertidumbre en las rutas", dijo el Centro Conjunto ‌de Información Marítima, dirigido por la Armada de Estados Unidos, en su último informe de evaluación de esta semana.

Las autoridades iraníes han planteado una propuesta para cobrar un peaje a ‌los buques que naveguen por el estrecho.

Las empresas navieras que realicen cualquier pago a Irán ‌por el paso ⁠por Ormuz se exponen a sanciones, incluso si no son estadounidenses, ​dijo el Tesoro de Estados Unidos en un aviso el martes.

Con información de Reuters