Qué se sabe del nuevo juicio por la "marca" Maradona: Morla, Pomargo y las hermanas de Diego, al banquillo

La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa en la que está imputado el abogado Matías Morla por la presunta defraudación vinculada a la administración de las marcas de Diego Armando Maradona. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N°43, luego de rechazar los recursos presentados por las defensas, lo que dejó firme el avance del expediente.

Además de Morla, el caso incluye como imputados a Christian Maximiliano Pomargo, Sergio Garmendia, la escribana Sandra Iampolsky y las hermanas de Diego, Rita y Claudia. Según la acusación, todos habrían participado en una gestión de los derechos comerciales del nombre del ídolo en perjuicio de sus herederos.

Cuál es el eje de la investigación que ahora irá a juicio oral

De acuerdo con la causa, el foco está puesto en la sociedad Sattvica S.A., a la que se le habrían transferido las marcas registradas de Maradona, tanto en Argentina como en el exterior. La investigación sostiene que, tras la muerte de Diego el 25 de noviembre del 2020, esos activos no habrían sido restituidos a la sucesión, a pesar de las intimaciones judiciales que se hicieron.

En esa línea, se acusa a los imputados de haber continuado con la explotación de esos derechos y de haber realizado movimientos societarios que habrían impactado en el patrimonio hereditario. Para la Justicia, estas acciones habrían generado un perjuicio económico concreto al limitar la posibilidad de que los herederos dispusieran de las marcas.

Cómo pasó el expediente de los sobreseimientos al juicio oral

El expediente atravesó distintas instancias judiciales en este corto período de tiempo. En el año 2025, los imputados habían sido sobreseídos, pero esa resolución fue posteriormente revocada por la Cámara, que dictó sus procesamientos sin prisión preventiva y bajo la figura de administración fraudulenta.

Si bien en esta etapa la fiscalía no acompañó la acusación, el proceso continuó por el fuerte impulso de las querellas, que son las que representan a los herederos. La jueza interviniente consideró que este mecanismo es válido y que no existen impedimentos legales para que la causa avance hacia el juicio oral.

Con esta decisión, el expediente ingresará en su tramo final de instrucción y se encaminará al debate oral. Se trata de una instancia en la que se determinarán las responsabilidades de los acusados, en función de la gestión de los derechos comerciales de las marcas vinculadas a Diego Armando Maradona.