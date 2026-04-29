Alan Chaves y el próximo paso en el boxeo en el camino al título mundial tras el KO del año

Cuál es el próximo paso de Alan Chaves en el boxeo en el camino al título mundial

Alan "Veneno" Chaves ganó por KO en su debut en Estados Unidos el pasado sábado 25 de abril por la noche ante el mexicano Miguel Madueño y dio un paso más para llegar al título mundial de boxeo. En su presentación con Matchroom Boxing deslumbró a su máxima autoridad, Eddie Hearn, quien le daría la oportunidad merecida en un corto lapso. Claro que, antes tendrá otro desafío por delante y se estima que será en las próximas semanas.

El sobrino del excampeón del mundo Diego "Joya" Chaves retuvo su cinturón latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y todo indica que peleará bajo la misma entidad. El dueño de la faja mundialista por el organismo es el invicto estadounidense Abdullah Mason, aunque no sería el primer contrincante para el joven de San Miguel que también representa a OR Promotions. Lo que sí se sabe es que puede ser parte de una prestigiosa cartelera y acercarse un poco más al objetivo principal para luego ir por el campeón vigente.

Cuándo puede volver a pelear Alan "Veneno" Chaves para acercarse al título mundial de boxeo

La próxima presentación del "Veneno" arriba del ring no tardaría mucho en llegar, ya que las conversaciones están abiertas para que se mida ante el mexicano René Téllez Girón el próximo sábado 13 de junio. En dicha velada, Jesse "Bam" Rodríguez -verdugo de Fernando "Puma" Martínez- se enfrentará a Antonio Vargas en Arizona con el título mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en disputa. Si bien será el combate estelar, la presencia del argentino puede potenciar aún más su gran momento.

Alan "Veneno" Chaves se encamina a su próximo paso para el título mundial

Quiénes son los campeones actuales de la categoría ligero a los que puede enfrentar "Veneno" Chaves por un título del mundo

En principio, el primer rival a enfrentar para arrebatarle el cinturón es el estadounidense Abdullah Mason, actual campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Quien también aparece en el radar es el también oriundo de Estados Unidos, Raymond Muratalla, quien posee el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el interino es el cubano Jadier Herrera y el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) está vacante. Si consigue los cuatro en simultáneo logrará algo inédito e histórico para el boxeo argentino como será tener un campeón unificado.

El camino de Chaves, la joya del boxeo argentino que firmó con Matchroom Boxing y debutó con un KO en Estados Unidos

El púgil que se mantiene invicto comenzó su carrera profesional en febrero del 2021 con un triunfo contundente por la vía rápida en el primer asalto contra Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Con este resultado mostró su potencial y lo mantuvo en casi todos sus posteriores compromisos. En el combate n°11 le ganó al venezolano Keine Montenegro en el segundo round quedándose con el cetro mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Si bien no es el cinturón regular, sí fue importante para su carrera y lo defendió en cuatro oportunidades todas ganadas por KO. En julio del 2024 obtuvo el cinturón latino de la mencionada entidad en la FAB en uno de los duelos más importantes de su recorrido hasta el momento. El sudafricano Xolisani Ndongeni pisó el entarimado de Castro Barros 75 para pelear con el argentino y este último se impuso por puntos en decisión unánime. De ahí en más expuso en cinco oportunidades dicha corona, de las cuales tres fueron en 2025 perfilándose para un 2026 que puede darle el título soñado y el cual comenzó de la mejor manera.