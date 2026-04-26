Alan “Veneno” Chaves (22-0-0, 19 KOs) tuvo un debut internacional de ensueño: el argentino de 25 años logró una victoria contundente en su presentación en Estados Unidos al derrotar por nocaut al mexicano Miguel Madueño (31-4-0, 28 KOs) por el título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate se desarrolló en el BleauLive Theater del Fontainebleau de Las Vegas, y marcó la irrupción en el extranjero del invicto púgil bonaerense, que llegaba con un récord sin derrotas y una alta efectividad de definiciones antes del límite.

La pelea comenzó con ambos boxeadores buscando imponer condiciones, en un cruce que enfrentaba a dos estilos ofensivos. Chaves, nacido en San Miguel, intentó manejar la distancia y aprovechar su precisión, mientras que Madueño, con mayor experiencia y un elevado número de nocauts en su historial, respondió con intensidad en los primeros intercambios. El argentino sostuvo su plan de pelea y fue encontrando los espacios a medida que avanzaban los asaltos, hasta que en el tercer round llegó la temprana definición: el bonaerense conectó una izquierda que impactó de lleno en el mentón del mexicano, quien no se pudo levantar de la lona a pesar de la cuenta del referí.

Alan Chaves dio el gran golpe en Estados Unidos y mantuvo su invicto en la OMB

De esta manera, el púgil argentino selló una victoria categórica, mantuvo su invicto y retuvo el cinturón latino de la OMB en la categoría ligero. Este triunfo representó un paso significativo en su carrera, ya que afrontaba su primera pelea fuera del país tras consolidarse en el ámbito local. Con este resultado, Chaves reafirmó su condición de invicto y sumó una nueva definición por nocaut a su historial profesional (la número 20 en 23 presentaciones), en un escenario internacional y frente a un rival con recorrido en el circuito estadounidense.

La presentación en Las Vegas se dio en el marco de su reciente incorporación a una promotora internacional, en un contexto que lo proyecta hacia desafíos de mayor nivel dentro de la categoría. El combate ante Madueño formó parte de ese proceso, en el que el argentino busca posicionarse en el plano internacional y continuar su crecimiento dentro del boxeo profesional

El camino de "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que firmó con Matchroom Boxing y pelea en Estados Unidos

El púgil que se mantiene invicto comenzó su carrera profesional en febrero del 2021 con un triunfo contundente por la vía rápida en el primer asalto contra Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Con este resultado mostró su potencial y lo mantuvo en casi todos sus posteriores compromisos. En el combate n°11 le ganó al venezolano Keine Montenegro en el segundo round quedándose con el cetro mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Chaves lleva 23 peleas invicto y 20 victorias por KO en su carrera.

Si bien no es el cinturón regular, sí fue importante para su carrera y lo defendió en cuatro oportunidades todas ganadas por KO. En julio del 2024 obtuvo el cinturón latino de la mencionada entidad en la FAB en uno de los duelos más importantes de su recorrido hasta el momento. El sudafricano Xolisani Ndongeni pisó el entarimado de Castro Barros 75 para pelear con el argentino y este último se impuso por puntos en decisión unánime. De ahí en más expuso en cuatro oportunidades dicha corona, de las cuales tres fueron en 2025 perfilándose para un 2026 que puede darle el título soñado.