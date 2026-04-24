Alan "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que debuta en Las Vegas: cuándo y contra quién pelea

Alan "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que debuta en Las Vegas

Alan "Veneno" Chaves es sin dudas una de las grandes figuras del boxeo argentino y este fin de semana dará un paso más hacia el gran objetivo que es ser campeón del mundo. El oriundo de San Miguel se subirá por primera vez en su carrera como profesional a un ring de Estados Unidos. Después de firmar con la destacada empresa Matchroom Boxing, el joven de 25 años que también representa a OR Promotions expondrá su título ante un púgil mexicano en lo que será el primer desafío en el exterior.

El primo del excampeón del mundo Diego "Joya" Chaves peleará este sábado 25 de abril en Fontainebleau de Las Vegas contra Miguel Madueno defendiendo su cinturón ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Después de un interesante recorrido en nuestro país, el "Veneno" quiere escribir su historia en suelo estadounidense para encaminarse a la faja mundialista que tanto anhela. Por supuesto, no tendrá una parada fácil pero es candidato a ganar en el cuadrilátero y una promesa que se convirtió en realidad.

Alan Chaves debuta en Estados Unidos ante el mexicano Miguel Madueno: todo lo que hay que saber

El boxeador de San Miguel se mantiene invicto con 21 triunfos de los cuales 18 fueron por KO y todos los realizó en Argentina. Con el correr de los años fue campeón mundial juvenil de la OMB y latino de la misma entidad en la categoría ligero. Su buen desempeño lo llevó a sellar su vínculo con Matchroom Boxing y ahora buscará la chance soñada de ir por un título mundial, de lo cual no está para nada lejos. Cabe destacar que el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se encuentra vacante al igual que el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que no suena descabellado que pelee por uno de ellos en algún momento. En cuanto al de la Organización Mundial de Boxeo está en manos del estadounidense Abdullah Mason.

Del otro lado aparece el mexicano Miguel Madueno, quien suma 31 victorias (28 por KO) y cuatro derrotas. El nacido en Sinaloa, radicado en Estados Unidos y apodado "Explosivo" viene de dos perdidas al hilo las cuales fueron en suelo estadounidense. La más importante fue contra el excampeón del mundo Keyshawn Davis, contra quien cayó por puntos en fallo unánime y no se sube al cuadrilátero desde febrero del 2025 a comparación del bonaerense que lo hizo en octubre.

Alan Chaves vs. Miguel Madueno: hora, TV y todo lo que hay que saber de esta pelea

Cuándo es Alan "Veneno" Chaves vs. el mexicano Miguel Madueno: hora, TV y cómo ver la pelea online

El boxeador argentino oriundo de San Miguel se enfrenta al nacido en Sinaloa este sábado 25 de abril en el Fontainebleau de Las Vegas, Estados Unidos. El combate en cuestión tendrá lugar antes de las 23 horas y el argentino expondrá su cinturón latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 19,99 dólares (mensual donde está incluida la velada) o la Standard por 9,99 dólares.

El camino de "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que firmó con Matchroom Boxing y pelea en Estados Unidos

El púgil que se mantiene invicto comenzó su carrera profesional en febrero del 2021 con un triunfo contundente por la vía rápida en el primer asalto contra Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Con este resultado mostró su potencial y lo mantuvo en casi todos sus posteriores compromisos. En el combate n°11 le ganó al venezolano Keine Montenegro en el segundo round quedándose con el cetro mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Si bien no es el cinturón regular, sí fue importante para su carrera y lo defendió en cuatro oportunidades todas ganadas por KO. En julio del 2024 obtuvo el cinturón latino de la mencionada entidad en la FAB en uno de los duelos más importantes de su recorrido hasta el momento. El sudafricano Xolisani Ndongeni pisó el entarimado de Castro Barros 75 para pelear con el argentino y este último se impuso por puntos en decisión unánime. De ahí en más expuso en cuatro oportunidades dicha corona, de las cuales tres fueron en 2025 perfilándose para un 2026 que puede darle el título soñado.