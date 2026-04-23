Evelin "Princesita" Bermúdez, la argentina campeona mundial de boxeo que firmó con Jake Paul y puede hacer historia

Boxeo: una campeona mundial argentina firmó con Jake Paul y puede hacer historia

Evelin "Princesita" Bermúdez es una de las estrellas del boxeo argentino y este jueves 23 de marzo volvió a ser noticia después de firmar contrato con la empresa comandada por Jake Paul. La joven oriunda de Villa Gobernador Gálvez que actualmente es la campeona mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) sueña con tener en sus manos también el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ahora está a un paso. La púgil que pertenece a OR Promotions selló el vínculo y se acercan grandes compromisos.

De esta manera, la promotora de Osvaldo Rivero se aseguró a otro representante de nuestro país en las "grandes ligas". Hace poco sucedió con Alan "Veneno" Chaves y también tuvo su oportunidad Gustavo "Eléctrico" Lemos, pero ahora le tocó el turno a la "Princesita", hermana de la multicampeona Daniela "Bonita" Bermúdez. Desde Most Valuable Promotions (MVP) -liderada por el influencer y Nakisa Bidarian- anunciaron la noticia con un flyer en el que aparece la reciente ganadora del Premio Olimpia 2025 y otras cinco boxeadoras.

Evelin "Princesita" Bermúdez, joya del boxeo argentino, firmó contrato con la empresa de Jake Paul

"Hasta hoy, Evelin era la campeona que todos respetaban. A partir de hoy, ya es una marca global. Este acuerco con quienes se convirtieron en la gran vidriera de boxeo femenino a nivel internacional, asegura que sus próximos compromisos -o incluso una posible unificación total- se lleven a cabo en la elite del pugilismo mundial", escribieron desde OR Promotions acerca de esta chance para Bermúdez. Por su parte, la protagonista agregó: "Hoy comienza una nueva etapa en mi carrera y la recibo con felicidad, ilusión y más ganas que nunca de seguir creciendo. Nuevo capítulo, nuevos desafíos... pero el mismo corazón de campeona".

Esta firma histórica para el deporte de los puños de nuestro país puede desembocar -entre otras cosas- en el duelo entre la santafesina y la mexicana Lourdes "Pequeña" Lulu Juárez -quien también firmó con MVP- por la faja del CMB, con la que puede tener los cinturones de las cuatro entidades importantes que rigen en la disciplina. A las figuras ya mencionadas que sellaron su vínculo con el influencer se sumaron las también aztecas Mayelli Flores e Irma García, además de las estadounidenses Brittany Sims e Ivana Verduzco. La que sigue en pleno crecimiento y sumando estrellas es la promotora de Jake Paul que sigue dando que hablar al igual el youtuber que enfrentó a Mike Tyson.

Evelin "Princesita" Bermúdez firmó con la empresa de Jake Paul

El KO de la Princesita Bermúdez que le valió el título mundial AMB

Quién es Evelin "Princesita" Bermúdez la figura del boxeo argentino que firmó con Jake Paul

La "Princesita" se inició en un gimnasio con el sueño de seguir los pasos de su familia, la cual se dedica plenamente al deporte de los puños. Una de sus hermanas es Daniela "Bonita" Bermúdez, quien fue protagonista de grandes batallas en los últimos años, no pierde su nivel a pesar de haber sido madre hace poco tiempo y continúa como una de las figuras de la rama femenina. Además, Roxana -apodada Barbi- continúa en actividad y su hermano Gustavo también combatió.

No quedan dudas de que el apellido Bermúdez es sinónimo de boxeo en Santa Fe y que la más joven de la dinastía sueña en grande. Actualmente, Evelin es dueña de los títulos mundiales minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) siendo una de las más destacadas en la actualidad.

Con sólo siete años y acompañada de su padre Nindolfo "Tito" Bermúdez, la "Princesita" pisó un gimnasio de boxeo para calzarse sus primeros guantes. Los primeros pasos fueron las exhibiciones para luego realizar distintas peleas que la formaron para ser lo que es actualmente. Por supuesto, su carrera amateur también tuvo grandes logros para luego pasar al profesionalismo y continuar por el buen camino en el que ya cosechó 22 victorias (6 por KO), una derrota y un empate. Además, en 2018 fue campeona sudamericana de la categoría supermosca para luego encaminarse a la gloria mundialista.