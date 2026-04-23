Argentina se quedó sin campeones mundiales de boxeo: por qué le sacaron el título a Mirco Cuello

Chau título del mundo: Argentina se quedó sin campeones mundiales de boxeo

Argentina se quedó sin boxeadores campeones del mundo en las últimas horas y fue por la terminante decisión de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), una de las cuatro entidades importantes que rigen en el deporte de los puños. A raíz de dicha determinación, el perjudicado fue Mirco Cuello, quien en 2025 ganó en buena ley el cinturón noqueando a Sergio Ríos Jiménez para quedarse con la corona interina. Sin embargo, el exmedallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 recibió la peor noticia.

Por qué la AMB le sacó el título a Mirco Cuello y Argentina no tiene campeones del mundo de boxeo masculino

Lo cierto es que todo estaba acordado para que se enfrente al japonés Tomoki Kameda en Kirguistán el pasado de abril y esto último no sucedió. El púgil nipón se bajó del combate y dejó al santafesino sin la oportunidad de defender su cetro por primera vez. Horas más tarde, el organismo presidido por el panameño Gilberto Mendoza Jr. le arrebató el título al oriundo de Tres Arroyos que tendrá que volver a subirse al ring para ganarlo de nuevo.

Con respecto a esto último, así como la AMB le quitó el cinturón también le abrió una puerta para pelear contra el campeón regular, Brandon Figueroa. El "Rompecorazones", como se lo conoce, noqueó a Nick Ball quedándose con la faja regular de la categoría pluma por la que ahora puede ir Cuello ya que definieron que sea el primer retador a la corona. De esta manera, resta esperar la fecha para que se suban al ring en un duelo que puede ser histórico para la carrera del santafesino.

Mirco Cuello se quedó sin título mundial por decisión de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

La carrera de Cuello, figura del boxeo argentino en la rama masculina

El joven de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, recorrió el amateurismo siendo parte de diferentes torneos importantes tales como los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 -cosechó la medalla de bronce- y los de Tokio en 2021 donde avanzó en la primera ronda y perdió en la segunda. En noviembre del 2020 comenzó su carrera como profesional en Estados Unidos con un KO contra Akihiro Nakamura y luego realizó varias peleas más en el exterior, todas con victoria.

Colombia, México, Panamá y Libia fueron los otros destinos de Cuello que también tuvo protagonismo en nuestro país haciéndose fuerte arriba del ring. Tal es así que cuenta con 14 triunfos de los cuales 11 fueron por la vía del nocaut y el último conseguido es el más importante de todos, además del que consiguió de manera agónica contra Christian Olivo Barreda que le dio la chance de título mundial. Ahora, el santafesino sueña con la oportunidad de medirse contra el inglés Nick Ball y volver a ser campeón.

Qué campeonas mundiales de boxeo tiene Argentina en 2026

Nuestro país tiene sólo a dos representantes que actualmente son dueñas de un cinturón mundialista. Evelyn Nazarena "Princesita" Bermúdez posee los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría minimosca mientras espera unificar para cosechar el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En caso de que lo logre, será la primera deportista argentina en esta disciplina que tenga las cuatro fajas en simultáneo. Por otro lado, Soledad "Itaka" Matthysse es campeona mundial interina de la división superligero de la AMB después de su espectacular victoria en el octavo asalto contra Samantha Worthington en Estados Unidos.