Independiente Riv. (M) vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Gimnasia (Mendoza) e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo domingo 26 de abril desde las 15:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Apertura.
Así llegan Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
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Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura
Independiente Riv. (M) igualó 0-0 frente a Banfield. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 10 goles y le han anotado 3.
Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura
Gimnasia (Mendoza) viene de un triunfo 1 a 0 frente a Lanús. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 6 en su arco.
Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de abril, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1982, y Independiente Riv. (M) se llevó la victoria por 2 a 0.
Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.
Horario Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza), según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas