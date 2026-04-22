La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio, comenzará el próximo 16 de junio. La fecha fue fijada apenas tres días después del segundo aniversario de su desaparición.

Loan fue visto por última vez durante un almuerzo en la casa de su abuela y, desde entonces, su paradero es desconocido. La causa investiga su sustracción y ocultamiento, en un expediente que con el paso de los meses sumó múltiples imputados y derivaciones judiciales. El abogado de los padres del niño, Alejandro Vecchi, confirmó cuándo se hará la audiencia preliminar del juicio y en ese marco, apuntó: “Loan sigue sustraído, retenido y ocultado”..

Las revelaciones del abogado de la familia

Según detalló Vecchi, las audiencias principales se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de junio en Corrientes, y el juicio podría extenderse entre 20 y 30 jornadas, con la participación de cerca de 200 testigos.

“Lo único que tenemos firme es que el niño estuvo en ese lugar, caminó hacia el naranjal y que fue trasladado primero en una camioneta y luego a otro vehículo”, expresó el abogado respecto a la investigación y remarcó que el delito continúa en curso: “Loan sigue sustraído, retenido y ocultado”.

Vecchi también apuntó contra el silencio de los principales acusados: “Depende de siete personas que desde el 13 de junio de 2024 no quieren hablar ni explicar qué pasó ni dónde está Loan”. También sostuvo que la causa se vio atravesada por noticias falsas que dificultaron el avance de la investigación.

Respecto a las posibles condenas, el abogado explicó que el delito de sustracción prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, aunque advirtió que podrían agravarse significativamente si se comprobara un daño mayor hacia el menor. “Ya no va a haber más margen para excusas procesales y la prueba va a ser masiva”, sintetizó.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña

Por el delito de sustracción y ocultamiento del menor llegarán a juicio Laudelina Peña; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el exmarino Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel; Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Además, otras diez personas están acusadas de manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Entre ellas se encuentran Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Valeria Liliana López, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Elizabeth Noemí Cutaia, Pablo Javier Noguera, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez y Federico Rossi Colombo.

El abogado Alejandro Vecchi confirmó que el 19 de mayo se realizará una audiencia preliminar y que en la localidad de 9 de Julio tendrá lugar una inspección judicial en el sitio donde desapareció Loan.