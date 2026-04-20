EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: crece la expectativa por el inicio del juicio por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 7 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 7 horas

Caso Loan: comienza el juicio con múltiples imputados y expectativa por revelaciones clave

A mediados de este año, se dará inicio al proceso penal más esperado en Corrientes por la sustracción y ocultamiento del menor. Múltiples acusados, conflictos y tensiones.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó este sábado que el próximo 16 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, se iniciará el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la localidad de 9 de Julio durante un almuerzo en lo de su abuela realizado el 13 junio del 2024. Hay un total de 18 imputados en el caso que paralizó al país.

Leer la nota completa

Hace 8 horas

A casi dos años de la desaparición de Loan, la fiscalía demanda el inicio del juicio

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

Hace 9 horas

Caso Loan: el último pedido de la familia que expone al gobierno

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

10:26 | 17/04/2026

Caso Loan: empezó la cuenta regresiva para el juicio por la desaparición del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:00 | 16/04/2026

Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:37 | 15/04/2026

Caso Loan: cuál es la fecha del juicio y cómo llegan los acusados

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:14 | 14/04/2026

Caso Loan: cómo llegan los acusados al juicio por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:00 | 13/04/2026

Caso Loan: cuál es la fecha del juicio por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

12:49 | 11/04/2026

Caso Loan: comienza el juicio con múltiples imputados y expectativa por revelaciones clave

A mediados de este año, se dará inicio al proceso penal más esperado en Corrientes por la sustracción y ocultamiento del menor. Múltiples acusados, conflictos y tensiones.

Leer la nota completa

06:00 | 09/04/2026

Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña. Búsqueda.

Leer la nota completa

08:42 | 08/04/2026

A casi dos años de la desaparición de Loan, la fiscalía demanda el inicio del juicio

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:28 | 07/04/2026

Caso Loan: el último pedido de la familia que expone al gobierno

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:30 | 06/04/2026

Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

11:15 | 05/04/2026

Caso Loan: el motivo por el que se podría cancelar el juicio

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

05:30 | 31/03/2026

Caso Loan: las últimas declaraciones de la familia del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

10:53 | 29/03/2026

Caso Loan: las últimas definiciones de la justicia previo al juicio

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

10:46 | 27/03/2026

Caso Loan: qué esperar del juicio por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa
Trending
Mundial 2026
Vergüenza absoluta: Italia se quedó afuera del Mundial por penales y hace tres que no clasifican
Las más vistas