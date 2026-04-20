El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: crece la expectativa por el inicio del juicio por la desaparición
En VIVO - Actualizado hace 7 horas
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El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó este sábado que el próximo 16 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, se iniciará el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la localidad de 9 de Julio durante un almuerzo en lo de su abuela realizado el 13 junio del 2024. Hay un total de 18 imputados en el caso que paralizó al país.
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