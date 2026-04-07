El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: el último pedido de la familia que expone al gobierno
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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¿Dónde está Loan y qué hicieron con él?": la dura carta de los papás a Javier Milei
El juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, aún no tiene fecha fijada. Desesperados, los papas del nené le escribieron al Presidente de la Nación.
El próximo 13 de junio se cumplen dos años sin Loan, el nene que desapareció en la localidad de 9 de julio, Corrientes, en 2024. En este contexto, los padres del niño hicieron pública una carta dirigida al presidente Javier Milei con el objetivo de que la causa judicial avance y se tengan más datos del paradero del nene que ahora tendría seis años.
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Así está hoy la casa de Loan, a 1 año y medio de su desaparición
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A un año y medio de la desaparición de Loan, y a poco de definirse la fecha del inicio del juicio oral que juzgará a los 17 imputados por su sustracción, los padres del menor, María Noguera y José Peña, dialogaron con Noticias Argentinas y contaron cómo es vivir sin Loan.
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