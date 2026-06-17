Lo que se espera del segundo día de juicio de Loan: todo lo que hay que saber

El juicio por la desaparición de Loan afronta hoy una audiencia que podría ser determinante para el futuro del proceso judicial. Después de un primer día atravesado por las discusiones entre las partes y los reiterados planteos de las defensas, el Tribunal deberá comenzar a resolver las cuestiones de fondo.

La expectativa está puesta en que, una vez superados los planteos preliminares, el debate avance sobre los aspectos centrales de la causa. Particularmente, sobre la lectura de las acusaciones vinculadas a los integrantes de la Fundación Dupuy y en las definiciones que adopte el tribunal respecto a los pedidos formulados por los fiscales, la querella y los defensores.

La primera audiencia dejó en claro el clima de tensión que rodea a todo el caso. Hubo fuertes cruces entre los representantes de la fiscalía y los abogados defensores, cuestionamientos sobre la situación procesal de algunos de los imputados y reclamos vinculados al derecho de defensa.

Incluso hubo problemas técnicos en la conexión remota de uno de los acusados, que obligaron a interrumpir momentáneamente el desarrollo de la primera jornada.

Los planteos que podrían marcar el desarrollo del juicio

Uno de los momentos más importantes en esta segunda audiencia del juicio es la lectura formal de la acusación relacionada con la Fundación Dupuy. Se trata de un momento clave porque permitirá delimitar con precisión los hechos atribuidos a cada uno de los diez acusados que llegan a juicio por el presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

Una vez concluida esa instancia, el tribunal declarará formalmente abierto el debate oral. A partir de allí, las defensas quedarán habilitadas para presentar pedidos de nulidad sobre pruebas o actuaciones incorporadas a la causa, una posibilidad que ya advierte nuevas discusiones jurídicas dentro de la sala.

Los jueces deberán escuchar cada uno de los planteos, analizar las respuestas de las partes y resolver sobre su procedencia antes de permitir que el proceso continúe avanzando.

Indagatorias a los imputados

Si el cronograma previsto se mantiene sin interrupciones, la audiencia podría llegar a dar paso a una de las etapas más esperadas. Se trata de las indagatorias a los imputados.

En esta instancia, tendrán la posibilidad de declarar por primera vez ante el tribunal y exponer su versión de los hechos. También podrán optar por guardar silencio, que es una decisión bastante habitual en procesos de este tipo de complejidad.

La segunda jornada puede interpretarse como un punto de inflexión hacia el interior del juicio. Más allá de las discusiones técnicas, las resoluciones que adopte el tribunal y las eventuales declaraciones de los acusados, este miércoles se podría comenzar a definir el desarrollo del juicio.