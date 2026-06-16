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Desaparición de Loan

A dos años de la desaparición de Loan, inicia un juicio histórico con 17 imputados y más de 160 testigos

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

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El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. Este martes 16 de junio, se iniciará el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

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