¿Dónde está Loan y qué hicieron con él?": la dura carta de los papás del nene a Javier Milei

El próximo 13 de junio se cumplen dos años sin Loan, el nene que desapareció en la localidad de 9 de julio, Corrientes, en 2024. En este contexto, los padres del niño hicieron pública una carta dirigida al presidente Javier Milei con el objetivo de que la causa judicial avance y se tengan más datos del paradero del nene que ahora tendría seis años.

María Luisa Noguera y José Peña expresaron su preocupación al mandatario por la desaparición de su hijo Loan y por el posible retraso del juicio oral que tiene a 17 imputados, siete de ellos están imputados detenidos. Los padres sostuvieron que su expectativa está puesta en que alguno de los acusados se quiebre y revele qué pasó con Loan.

"Pedimos por la inmediata realización del juicio oral como única instancia capaz de provocar el quiebre de los imputados y obtener de ellos la verdad que hoy se nos niega: dónde está Loan y qué hicieron con él. Cada postergación dilata el proceso y aleja la posibilidad de encontrarlo", escribieron en el documento difundido este lunes.

Noguera y Peña indicaron que el juicio oral por la desaparición de su hijo se ha retrasado por la falta de estructura en el sistema judicial y le pidieron al presidente que se remuevan esos obstáculos inmediatamente para que el debate oral y publico pueda llevarse a cabo lo antes posible.

"Venimos a solicitar con carácter urgente que se disponga, la adopción de todas las medidas políticas e institucionales necesarias para asegurar la cobertura inmediata de vacantes judiciales, remover los obstáculos estructurales que afectan el funcionamiento del tribunal y garantizar la realización del juicio oral en un plazo máximo de 60 días", aseveraron.

En tanto, apelaron a la figura del presidente Javier Milei dada la gravedad de la causa. "Como máxima autoridad del Estado Nacional, le solicitamos que intervenga de manera inmediata y efectiva para destrabar las condiciones que hoy impiden la realización del juicio oral, adoptando las decisiones políticas y administrativas necesarias para que el proceso avance sin demoras", indicaron. "Este juicio es la única posibilidad real de saber qué pasó con nuestro hijo y dónde está", concluyeron.

Cuando se hará el juicio por el caso Loan

En la última audiencia que se realizó en febrero, el Tribunal Oral de Corrientes (TOC) fijó una fecha para realizar el juicio por el caso Loan en octubre. Frente a las quejas de la querella, los jueces tuvieron que retroceder en su decisión y sostuvieron que reeverían la fecha. Mientras la familia pidió que se haga el 8 de mayo, día del cumpleaños del niño, salió a luz que uno de los magistrados del Tribunal, Fermín Amado Cerolini, se está por jubilar, lo que podría retrasar el juicio. Hasta el momento, no hay fecha confirmada.