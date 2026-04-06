Volvió a subir el precio del petróleo tras las amenazas de Trump a Irán

Este domingo por la noche se conoció un crecimiento en los precios del petróleo. El crudo estadounidense superó hasta los 114 dólares por barril tras las nuevas amenazas de Donald Trump contra Irán que, entre otras cosas, le entregó un plazo hasta el martes para abrir el Estrecho de Ormuz. Las estimaciones mostraron que tanto el crudo de Estados Unidos como el precio del Brent subieron.

En el caso del Brent hubo un crecimiento de 1,72% hasta los 110,91 dólares por barril. En la red social Thrut, Donald Trump dijo qu que Irán "viviría en el infierno" si no abren el Estrecho. El presidente amenazó con bombardear las centrales eléctricas y los puentes del país. Posteriormente, publicó: “¡Martes, 8:00 P.M. hora del Este!”, sin dar más explicaciones.

Más allá de esta situación, la amenaza de este domngo no fue la primera de este fin de semana, sino que también aseguró, un día antes escribió en la misma red social “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente… Abran de una vez el puto estrecho, locos de mierda, o van a terminar viviendo en el infierno. ¡Ya lo van a ver!”. TRas estos comentarios, sumado a los de este día domingo, solo sirvió para que el precio del petróleo vuelva a subr.

Dura respuesta de Irán en la ONU

La reacción de la Misión de Irán ante la ONU fue inmediata y contundente. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo acusó a Trump de amenazar abiertamente infraestructura civil esencial. "Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza con destruir infraestructura indispensable para la supervivencia de civiles en Irán", señalaron.

El texto fue calificó las declaraciones como "incitación directa y pública a aterrorizar civiles" y "evidencia clara de intención de cometer crímenes de guerra". Además, la representación iraní cuestionó el silencio de la comunidad internacional y apeló directamente a la Organización de las Naciones Unidas para que intervenga. "Si la conciencia de la ONU estuviera viva, no permanecería en silencio", afirmaron, al tiempo que advirtieron que el mundo debe actuar "ahora" para evitar una escalada irreversible.