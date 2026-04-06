Es director del BCRA y le pidió más de $500 millones al Banco Nación: el nuevo escándalo que sacude al Gobierno

Nuevos funcionarios involucrados en los préstamos del Banco Nación.

En el marco del escándalo por los préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores del gobierno de Javier Milei, salieron a la luz nuevos nombres. El listado incluye a unos de los directivos del Banco Central de la República Argentina (BCRA): Juan Pedro Inchauspe.

Estos préstamos se dieron en los últimos dos años y en algunos casos, superaron los 500 millones de pesos. Sin embargo, la mayoría presenta una marcada inconsistencia entre el monto de crédito otorgado y el patrimonio declarado ante la Justicia.

Uno de los casos más notorios es el de Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, quien obtuvo un crédito superior a 510 millones de pesos (equivalentes a unos 345 mil dólares).

Otro caso destacado es Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y hombre cercano al ministro de Economía Luis Caputo, que pidió 475 millones en febrero de 2025, pese a que su declaración jurada de 2024 mostraba menos de 20 millones de pesos en bienes.

También figura Federico Furiase, secretario de Finanzas, recibió 367 millones en agosto de 2025; Emiliano Mongilardi, director de YPF, obtuvo 302 millones en octubre; y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, accedió a 204 millones en septiembre. Furiase, Núñez y Inchauspe aún no han brindado explicaciones sobre estos préstamos.

Quién es Pedro Juan Inchauspe

Pedro Juan Inchauspe se sumó al directorio del Banco Central en enero del 2024. Según el CV publicado en el sitio oficial del organismo, este funcionario asistió al programa de Dirección de la Empresa Familiar en IAE Business School de la Universidad Austral y actualmente cursa el programa de Management Integral de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés.

Antes de asumir su posición actual en el BCRA formó parte de la empresa fintech Finova SA. En el sector público, fue secretario de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y, previamente, vicejefe de Gabinete del Ministerio de Producción de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Mientras que en el sector privado, formó parte de las compañías Agropecuaria Jujuy SA, Consulterra SA, Los Cebiles SA y Il Catenaccio Resto & Dubai Café. Además, realiza un trabajo de voluntariado en el Hogar San José, gestionado por Providencia Asociación Civil (PAC).

Uno de los beneficiarios fue desplazado

La polémica alcanzó un nuevo nivel el viernes pasado cuando Leandro Massaccesi, jefe de gabinete de Sandra Petovello, ministra de Capital Humano y una figura cercana al Presidente, quedó expuesto como uno de los beneficiarios de estos préstamos. El Banco Nación, presidido por Darío Wasserman –quien está vinculado a Pilar Ramírez, líder del bloque libertario en la Legislatura porteña–, se encuentra en el centro de la controversia.

Massaccesi fue despedido tras revelarse que solicitó un préstamo hipotecario de 400 millones de pesos con tasas preferenciales del banco público. En su descargo, afirmó que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y aseguró: “No vine a la política a servirme de ella”.

Según datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central, sistematizados por la plataforma “¿Cuánto deben?” creada por Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot, se identificaron 1.440 personas políticamente expuestas con préstamos hipotecarios. El análisis cruzó esa información con las declaraciones juradas para detectar las mayores discrepancias.

Entre los legisladores, Santiago Santurio (LLA, Buenos Aires) recibió 303 millones en julio de 2025, mientras que Mariano Campero (UCR-LLA, Tucumán) accedió a 279 millones en mayo, en plena discusión parlamentaria sobre la Comisión Libra. Lorena Villaverde (LLA, Río Negro) logró 227 millones en enero a pesar de un rechazo previo, y Alejandro Bongiovanni (LLA, Santa Fe) obtuvo 255 millones en enero de 2026.

Bongiovanni es sobrino del fundador de la Fundación Libertad de Rosario, Gerardo Bongiovanni, y su primo Ignacio “Nacho” Bongiovanni es director de la misma fundación en Madrid. Esta organización promueve el modelo libertario y tiene vínculos con la ultraderecha internacional.