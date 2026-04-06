China publica directrices sobre comercio electrónico tras la visita de legisladores de la UE

FOTO DE ARCHIVO. Empleados clasifican cajas y paquetes en el centro logístico de una empresa de mensajería urgente en Wuhan, provincia de Hubei, China

China ​ha publicado este lunes unas directrices para su sector del comercio electrónico con el objetivo de coordinar ‌el desarrollo nacional con los ‌mercados internacionales, una semana después de que una delegación de legisladores europeos visitara el país para debatir los retos y la competencia en este ámbito.

Los legisladores de la Unión Europea habían presionado a China por el aumento de productos peligrosos que entraban en el bloque y por el ​acceso limitado al mercado ⁠chino, en lo que fue la primera visita del ‌Parlamento Europeo a la segunda economía más ⁠grande del mundo en ocho años.

El ⁠mes pasado, la UE acordó reformar su sistema aduanero, incluyendo medidas de represión contra las plataformas de comercio electrónico, principalmente chinas, ⁠que podrían enfrentarse a multas si vendieran productos ​ilegales o inseguros en el bloque.

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Las nuevas ‌directrices de China para su sector, ‌emitidas conjuntamente por varios ministerios y organismos reguladores, abogan ⁠por lograr un equilibrio entre la promoción y la regulación, así como entre la eficiencia y la equidad, al tiempo que se integran las economías digital y real.

También ​mencionaban la ‌creación de zonas piloto para actividades de comercio electrónico transfronterizo que se utilizarían para iniciativas especiales, el establecimiento de normas y estándares y la expansión de las plataformas a los mercados extranjeros.

"Fomentaremos que las ⁠empresas de comercio electrónico establezcan bases de aprovisionamiento directo en el extranjero, amplíen las importaciones de productos de alta calidad y distintivos y creen una 'vía rápida' de comercio electrónico para que los productos globales entren en el mercado chino", indicaba el comunicado.

La guía, que no mencionaba el comercio electrónico con Europa, fue publicada ‌conjuntamente por el Ministerio de Comercio de China, los Ministerios de Industria, Agricultura y Turismo, y los reguladores del ciberespacio y del mercado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha dicho que la visita de la delegación de la UE podría ‌mejorar la comprensión de China por parte del bloque y contribuir a unas relaciones bilaterales estables.

La visita supuso una reanudación cautelosa del ‌acercamiento tras la ⁠tensión por los desequilibrios comerciales, los vínculos de Pekín con Rusia a raíz de la ​guerra de Ucrania y las fricciones en torno a los controles de exportación de tierras raras.

Con información de Reuters