Botas de lluvia con estilo: 3 lugares donde comprarlas en Argentina

Perramus tiene las icónicas botas Hunter (Créditos: Perramus)

Llegó el otoño 2026, comenzó la temporada de tormentas en Argentina y las botas de lluvia se vuelven el calzado infaltable de la temporada. Lejos de los modelos simples o de colores demasiado llamativos, cada vez hay más versiones de este calzado para tener comodidad durante el día sin resignar el estilo.

Los cuatro lugares clave para comprar botas y borcegos de lluvia en Argentina

Cuando comienza la temporada de tormentas en el país, es clave contar con un calzado adecuado para afrontar las baldosas flojas y tener los pies secos todo el día. En ese sentido, las botas de lluvia se vuelven la mejor opción: son cómodas y vienen en diferentes estilos para combinarlas.

Ya sea para ir a trabajar, un look casual de tarde y hasta salir de noche, actualmente existen muchísimos modelos que se pueden adaptar a diferentes momentos y eventos. Desde versiones acharoladas, caña alta o baja, con taco alto, ajustables, de colores tierra o más llamativos, existen opciones para todos los gustos que se pueden adaptar a diferentes looks.

1. Perramus

Esta tienda argentina tiene opciones para todos los gustos, desde modelos acharolados en colores sobrios con taco y plataformas, hasta botinetas con picado brogue en la capellada, ideales para looks formales.

Además, esta marca cuenta con las icónicas botas Hunter, el modelo inspirado en el calzado usado habitualmente por cazadores, agricultores y soldados y unas de las más buscadas. Se trata de unas botas ajustables, con hebillas y textura granulada, y ultralivianas, hechas a mano en caucho natural vulcanizado y terminadas con el clásico ribete “topbind” de la marca.

Los precios varían según el modelo entre los $160.000 y los $230.000, según el modelo. Desde la marca ofrecen envíos gratis a todo el AMBA.

2. Walkiria

Esta marca nacional ofrece su modelo "Brunella", se trata de botas de lluvia caña alta ideales para sumar a outfits de noche en días de lluvia, ya que cuentan con un diseño urbano y están hechas para afrontar el agua: tienen capellada de ecocuero impermeable, base de goma y cierre impermeable. Se trata de un diseño versátil, liviano y cómodo que no solo protege del agua, sino también puede elevar cualquier look.

Actualmente, cuestan $89.990 y se pueden abonar con transferencia o depósito bancario para recibir un descuento y abonar solo $71.992. Además, se pueden financiar en hasta seis cuotas sin interés.

(Créditos: Walkiria)

3. Humms

Humms es una de las marcas conocidas en Argentina por sus botas de lluvia livianas. Sus modelos son funcionales para los días de tormenta, sino que vienen en una paleta de colores vibrantes que rompen con la monotonía del gris invernal: en colores sobrios como verde aceituna, bordo, negro y rosa viejo, que combinan estilo urbano con total impermeabilidad. También cuenta con modelos para niños en colores más llamativos como la bota Emma o la Samm.

Los precios varían de acuerdo al modelo, pero cuestan entre los $65.000 y los 100.000, y realizan envíos a todo el país.