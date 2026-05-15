Un barco habría sido interceptado cerca de EAU mientras Trump hablaba sobre Irán con Xi

FOTO DE ARCHIVO. Un carguero en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la gobernación omaní de Musandam, durante el conflicto de EEUU e Israel con Irán, en EAU

Personal iraní habría apresado ​un buque frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y lo conducía hacia aguas iraníes, según reportes del jueves, mientras la Casa Blanca comunicaba que el presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, y ‌el presidente chino, Xi Jinping, habían coincidido en la necesidad de mantener abierta la ruta marítima del cercano estrecho de Ormuz.

China mantiene estrechas relaciones con Irán y es el principal comprador de su petróleo. Irán ha cerrado en gran medida el estrecho a los buques que no sean de su país desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado la mayor interrupción de la historia en ​el suministro energético mundial.

Estados Unidos ⁠suspendió sus ataques contra Irán el mes pasado, pero añadió un bloqueo a los puertos ‌del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En los últimos incidentes en la ruta comercial, un buque de ⁠carga indio que transportaba ganado desde África a Emiratos ⁠Árabes Unidos (EAU) fue hundido el miércoles en aguas frente a la costa de Omán.

India condenó el ataque y afirmó que los 14 tripulantes habían sido rescatados por la guardia costera de Omán. Vanguard, ⁠una consultora británica de seguridad marítima, señaló que se cree que el buque fue ​alcanzado por un misil o un dron que provocó una explosión.

Por ‌otra parte, la agencia británica de seguridad marítima ‌UKMTO informó el jueves de que "personal no autorizado" había abordado un barco anclado frente ⁠a la costa del puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, y lo estaba dirigiendo hacia Irán.

Vanguard señaló que un responsable de seguridad de la empresa había informado de que "el buque fue tomado por personal iraní mientras estaba fondeado".

Tras las conversaciones entre Trump y Xi el jueves, ​la Casa Blanca ‌dijo que los líderes habían acordado que el estrecho debía permanecer abierto y que Xi dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso.

Fuyaira es el único puerto petrolero de Emiratos Árabes Unidos situado en el golfo de Omán, justo a ⁠las afueras del estrecho de Ormuz, y permite que algunos cargamentos lleguen a los mercados sin pasar por ese punto de estrangulamiento. Irán incluyó esa parte de la costa en un mapa ampliado que publicó la semana pasada de las aguas que, según afirma, están bajo su control.

Aun así, Irán parece estar cerrando más acuerdos con países para permitir que algunos buques atraviesen el estrecho, siempre que acepten las condiciones de Teherán.

Un petrolero japonés cruzó el miércoles después de que la primera ministra de ‌Japón anunciara que había solicitado ayuda al presidente iraní. Un enorme petrolero chino también cruzó el miércoles, y la agencia de noticias iraní Fars informó el jueves de que se había alcanzado un acuerdo para permitir el paso de algunos buques chinos.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que 30 buques habían cruzado desde el miércoles por la tarde, una cifra aún muy por debajo de los ‌140 que solían pasar a diario antes de la guerra, pero que supondría un aumento sustancial de confirmarse.

Según la empresa de análisis marítimo Kpler, unos 10 buques habían atravesado el estrecho en las últimas 24 ‌horas, frente a los ⁠cinco o siete que lo cruzaban a diario en las últimas semanas.

El portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, afirmó que la incautación de "petroleros estadounidenses" ​que infringían la normativa iraní se estaba llevando a cabo de conformidad con la legislación nacional e internacional.

Con información de Reuters