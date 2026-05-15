Los gremios del Fresu reclama un salario mínimo de casi $ 3 millones

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) afirmó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse en $ 2.879.877 para garantizar la cobertura de las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, casi 80 mil pesos respecto a la estimación del mes anterior. Según el espacio sindical, esa cifra representa ocho veces el salario mínimo vigente, al que calificaron como “el más bajo de la historia argentina”.

La organización sostuvo además que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los trabajadores asalariados acumularon una pérdida superior a los $ 62 billones en sus ingresos mensuales, situación que —según indicaron— empujó a muchas familias al endeudamiento para afrontar gastos cotidianos.

Cuánto perdieron los trabajadores con el gobierno de Javier Milei

En el informe difundido por el FreSU, se detalló que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $ 2.321.245 durante el actual período de gobierno. En el caso de los empleados públicos, la caída estimada alcanzó los $12.788.939 promedio por trabajador.

Para calcular el monto que consideran necesario para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el frente sindical tomó como referencia los costos asociados a las nueve necesidades básicas definidas en el artículo 14 bis de la Constitución y en la legislación laboral.

Según el desglose presentado al que accedió este medio, una alimentación adecuada requiere $ 648.271; una vivienda digna, $ 568.227; educación, $ 252.457; vestimenta, $ 147.595; salud, $ 349.332; mientras que transporte, esparcimiento y vacaciones representan $ 597.209. A eso se suma un componente de previsión social estimado en $ 316.786.

Qué es el FreSU

El FreSU reúne a unas 140 organizaciones gremiales pertenecientes a las tres centrales sindicales del país. Entre ellas se encuentran Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, CONADU, CONADU Histórica, gremios aeronáuticos, molineros y papeleros.

El pasado 1 de mayo, durante su primer plenario de delegados y delegadas, el frente sindical aprobó el documento “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”, donde ratificó el reclamo de un salario que permita cubrir las necesidades esenciales de los trabajadores y garantice una vida digna.