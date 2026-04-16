El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó este jueves la fijación de un Salario Mínimo Vital y Móvil de 2.802.755 pesos, al considerar que ese es el ingreso necesario para “vivir dignamente” en la Argentina actual. En paralelo, anunció la convocatoria a un Plenario Nacional el próximo 1° de mayo, donde buscará definir un plan de lucha frente a la situación económica y laboral.

Según el espacio sindical, desde la asunción del presidente Javier Milei se produjo una fuerte pérdida del poder adquisitivo: estimaron que cada trabajador del sector privado resignó en promedio 2,2 millones de pesos, mientras que en el sector público la caída asciende a 11,9 millones.

Los anuncios se realizaron en el marco del Congreso Nacional de Delegadas y Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se llevó a cabo en Mar del Plata bajo el lema “Unidad y lucha por la dignidad y la soberanía nacional”. El encuentro reunió a 500 representantes de 53 seccionales, quienes debatieron durante dos jornadas sobre estrategia sindical y negociación colectiva. Durante el panel central, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que la conformación del FreSU busca que “el movimiento obrero recupere la centralidad”. Lo acompañaron dirigentes de distintos gremios, entre ellos Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró (Pilotos), Daniel Yofra (Aceiteros) y José Ramón Luque (Papeleros).

En ese marco, Yofra planteó en diálogo la necesidad de confrontar con el Gobierno para garantizar condiciones de vida básicas: “Tenemos que enfrentar a este gobierno para que todos los trabajadores tengamos salarios que nos garanticen la salud, la educación, las cuatro comidas diarias y todos los derechos que establece la Constitución”.

En una línea más dura, Luque afirmó que el Frente “está para combatir, no para dialogar”, al considerar que no existen condiciones para una negociación efectiva. Por su parte, Aguiar llamó a “enterrar la reforma laboral en los lugares de trabajo” y remarcó que no debe ser acatada.

El cierre estuvo a cargo de Biró, quien subrayó que el FreSU “viene a plantarse con dignidad” y a defender a los trabajadores frente al actual contexto.

De cara al plenario del 1° de mayo, Yofra adelantó que las decisiones no serán tomadas por una conducción reducida sino por más de 1.500 delegados de todo el país. “Hay compañeros que quieren salir a luchar. No queremos esperar a nadie y estamos dispuestos a enfrentar al Gobierno”, afirmó en declaraciones a Radio Gráfica.

Al mismo tiempo, aclaró que el espacio no busca romper con la CGT, aunque cuestionó su accionar frente a la coyuntura. En ese sentido, confirmó la participación del FreSU en la movilización convocada por la central obrera para el 30 de abril. "No es una batalla contra la CGT, es una batalla contra los gobiernos que ayudan al capitalismo a acrecentar más sus ganancias", afirmó.

Con este escenario, el nuevo frente sindical se posiciona como un actor en crecimiento dentro del movimiento obrero organizado, con un discurso confrontativo y la intención de avanzar en medidas de acción directa si no hay respuestas a sus reclamos.