Trágico temporal en Tucumán: encontraron muerta a la pareja que estaba desaparecida desde la noche del sábado (Foto: La Gaceta)

Una pareja murió atrapada en su auto durante el temporal que azotó a Tucumán. Se trata de Solana Albornoz, de 32 años, y Mariano Robles, de 28 años, que se encontraban desaparecidos desde la noche del sábado. Junto con el niño de 12 años que murió electrocutado, son tres las víctimas fatales por las fuertes lluvias e inundaciones en la provincia.

Albornoz y Robles se encontraban desaparecidos desde la noche del sábado, cuando se comunicaron por última vez con su familia alrededor de las 21 hs. La pareja regresaba de un casamiento y había dejado a sus hijos pequeños, la menor una niña de solo 9 meses, en casa al cuidado de una niñera.

Solana Albornoz y Mariano Robles tenían dos hijos pequeños

Finalmente, fueron hallados sin vida en la tarde del domingo en su vehículo volcado en el barrio Nueva Italia, dentro de las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9, según confirmó a la prensa el jefe de la Polícia de Tucumán, Joaquín Alfredo Girvau. Bomberos, la fuerzas de seguridad provinciales y familiares participaron del operativo.

La pareja se había quedado dentro de su auto esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para volver a su casa, de acuerdo a lo que explicaron sus familiares, quienes extendieron la búsqueda en redes sociales. Las condiciones de la zona con calles inundadas y canales hicieron imposible que ambos pudieran salir del vehículo.

La muerte de Albornoz y Robes sube a, por ahora, tres el número de víctimas fatales provocadas por la tormenta en Tucumán. De acuerdo a Noticias Argentinas, durante la noche del sábado cayeron alrededor de 110 milímetros de lluvia en un lapso de tres horas en la provincia.

Solana Albornoz y Mariano Robles regresaban de un casamiento y esperaban dentro de su auto que baja la intensidad de la tormenta

Temporal en Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado

Durante la mañana de este domingo se conoció que también Lisandro, un niño de 12 años, falleció electrocutado durante el temporal en el barrio de Villa Angelina, al sur de San Miguel de Tucumán. De acuerdo al relato de los vecinos, Lisandro regresaba de jugar a la pelota con sus amigos cuando, frente a un supermercado en la calle Jujuy al 2.800, entró en contacto con un poste electrificado.

Un testigo detalló que el chico se resbaló mientras jugaba con una cubierta y, de manera involuntaria, tocó el pilar eléctrico que le provocó la descarga fatal. A pesar de que la Policía acudió rápido, no lograron salvarlo.

Tras la noticia, se viralizó un video en el que se ve al padre del joven llegando al lugar y enterándose destrozado el fallecimiento de su hijo. Lisandro cursaba el último año de la primaria y dos amigos que estaban con él resultaron ilesos.