Tragedia en Tucumán: un niño murió electrocutado en plena tormenta

La fuerte tormenta que azotó Tucumán este sábado dejó una tragedia que conmocionó a toda la provincia. Durante el temporal, un niño de 12 años murió electrocutado en el barrio Villa Angelina, al sur de la capital.

Según relataron los vecinos, Lisandro volvía de jugar a la pelota con amigos cuando, en inmediaciones de un supermercado, entró en contacto con un poste electrificado. El hecho ocurrió en calle Jujuy al 1800 y, pese a la rápida llegada de la Policía, nada pudo hacerse para salvarle la vida.

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“Fue frente a mi local. Tocó un poste que estaba electrificado”, contó un comerciante de la zona al medio local Contexto, que describió la desesperación del momento. Algunos vecinos aseguraron haber visto una luz azul en el agua acumulada cerca de los medidores de electricidad, lo que refuerza la hipótesis de que la instalación estaba en condiciones peligrosas.

Las primeras versiones indicaban que Lisandro jugaba en el agua acumulada en la vía pública, que se asemejaba a una “piscina” improvisada tras el temporal. Un testigo relató que el chico se resbaló mientras jugaba con una cubierta y, de manera involuntaria, tocó el pilar eléctrico que le provocó la descarga fatal.

Tragedia en Tucumán: un niño murió electrocutado en plena tormenta

Otros vecinos ya habían tenido problemas con ese mismo poste. “Varios lo tocaron y se electrocutaron un poco, pero no creíamos que era tan grave”, reconoció un vecino ante las cámaras.

Tras conocerse la noticia, se viralizó un video que muestra al padre llegando al lugar y derrumbándose al enterarse de la muerte de su hijo, en medio de la tormenta y el agua acumulada. Lisandro era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la primaria. Sus dos amigos, que estaban con él, resultaron ilesos.

Consecuencias del temporal

El temporal no solo dejó esta tragedia, sino también graves anegamientos en distintos barrios de San Miguel de Tucumán, lo que obligó a reprogramar actividades como el recital de Tan Biónica en el Club Central Córdoba.

En localidades del interior, como Alpachiri, el desborde del río Chirimayo provocó el descalce de un puente y el corte total de la ruta nacional 65. En Santa Rosa de Aguilares, vecinos quedaron atrapados en sus casas y tuvieron que pedir lanchas para poder evacuar a quienes estaban aislados por el agua.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la ruta 307 también estuvo bloqueada por sedimentos, mientras que en Aguilares una fábrica quedó completamente inundada. La tormenta alcanzó también a Córdoba, donde en Villa Dolores y Las Tapias hubo más de 26 evacuados y casas con hasta un metro y medio de agua, tras el desborde del río Los Sauces por la apertura de compuertas del dique La Viña.