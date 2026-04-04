Fuerte temporal en el AMBA: inundaciones, árboles caídos y más de 80 milímetros de lluvia en tiempo récord

La noche del viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vio atravesada por un importante temporal que dejó importantes daños materiales, inundaciones, árboles caídos y calles anegadas. Durante la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un alerta a corto plazo para las zonas norte y sur de la provincia que se vieron más afectadas por las fuertes lluvias.

Según indicó el mismo organismo nacional, entre las 20 y las 22 horas, se registró una caída de agua estimada de entre 50 y 80 milímetros acompañada por intensas ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. La tormenta generó problemas en la visibilidad por la cortina de agua que cayó sobe diversas zonas; mientras se registraron: caída de árboles, ingreso de agua en viviendas y comercios, voladuras de techos, calles y avenidas inundadas.

Entre las zonas más afectadas, figuraron Escobar y Lomas de Zamora. Ambas localidades, de zona norte y sur, emitieron comunicados para alertar a la población frente a la peligrosidad de la tormenta. "Durante la noche del viernes y todo el fin de semana, equipos estarán trabajando para restablecer la circulación y la limpieza del distrito", aseguraron desde el municipio norteño. Garín, El Cazador y el centro de Escobar, las zonas que reportaron voladuras de techos y estallido de vidrieras.

Mientras que desde la Municipalidad de Lomas de Zamora señalaron que "cayeron 80 milímetros en una hora, lo que llueve en casi todo el mes" y aseguraron que todos los equipos del partido, Defensa Civil y Bomberos, trabajan en conjunto para asistir a vecinas y vecinos. Mientras que, por otro lado, pidieron que escriban al número de WhatsApp 11 2497-5663 en caso de requerir auxilio.

Por su parte, el municipio de Quilmes se vio afectado con importantes inundaciones, automóviles cubiertos por el agua y árboles caídos que fueron arrastrados por la vía pública. También se registraron filtraciones de agua en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional alertaba por posibles precipitaciones acumuladas de hasta 60 milímetros, para este sábado 4 de abril, la tormenta parece haberse alejado de la zona. Según la página oficial del SMN, el alerta amarilla y naranja por tormentas se movilizó hacia el centro y norte del país.

En este contexto se verán afectadas las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja (se espera caída de granizo), Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Por su parte, para el domingo de Pascuas, las tormentas regresarían a la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. El 5 de abril se espera que el alerta amarilla por tormentas afecte al sur de Tucumán y Catamarca, casi la totalidad de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos.