Milei ratificó a Adorni en medio del escándalo pero asoma Sturzenegger como posible reemplazo

El presidente Javier Milei ensayó una puesta en escena para volver a ratificar al jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien está envuelto en escándalos patrimoniales hace más de un mes. Sin embargo, el casting para reemplazarlo continúa.

El Presidente estuvo apenas una hora en una reunión de gabinete en la Casa Rosada para mostrar al jefe de ministros a su lado. Alentó a continuar por la misma senda a los funcionarios y a no perder de vista los objetivos planteados.

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Luego se retiró Milei de la Rosada y quedó al mano de la reunión el jefe de Gabinete que está en la cornisa. Las miradas se centraron sobre todo en Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se transformó en el principal candidato a suceder a Adorni en caso de que los Milei decidan sacárselo de encima. Se encuentra cada vez más complicado en la Justicia.

Sturzenegger cuenta con el aval de Javier como de Karina. Los Milei lo apoyan y sería el elegido. Tiene una contra: la mayoría de los ministros no tienen mucha simpatía para con él.

En el Gobierno se debaten si echar a Adorni o licuarle el poder. Si renuncia, entraría el "Coloso", como lo llama Milei. Y sería el nuevo jefe de Gabinete.

La otra opción es empoderarlo ya que no tiene tareas hoy. Sigue cobrando su salario pero desde el 8 de julio que Federico Sturzenegger no tiene más funciones en el Gobierno. Sigue siendo el titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pero sin tareas a partir del final de las facultades delegadas.

Si Milei lo empodera y le da nuevas funciones asumiría una virtual jefatura con Adorni en el Gobierno y trabajarían a la par. Hoy es una opción. Pablo Quirno y Diego Santilli habrían quedado en el camino para suceder en un futuro corto a Adorni.

En medio del caos en el Gabinete y tras la polémica con Sandra Pettovello, que echó a su jefe de gabinete por tomar crédito en el Banco Nación y expuso tanto a Milei como a los funcionarios de Economía, Milei hizo borrón y cuenta nueva y realizó "una intro de la coyuntura política y económica", contaron testigos de la reunión.

"Luego cedió el mando de la reunión a Adorni y dijo que todos los temas se tratan directo con él", contó una fuente a El Destape. De esta manera, ratificó al jefe de Gabinete. Pero aún no se sabe por cuánto tiempo más.