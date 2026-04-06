La investigación por los presuntos robos de medicamentos en el Hospital Italiano y en diferentes centros de salud porteños se encuentra en curso y este lunes declaró Chantal "Tati" Leclercq, residente de tercer año del Hospital Rivadavia y amiga de Delfina "Fini" Lanusse, principal implicada en el delito junto al anestesiólogo Hernán Boveri.

En su declaración ante la Asociación de Anestesia, Leclercq confirmó no solo que consumió propofol sino que sustrajo el estupefaciente del centro de salud en el que trabajaba. Por tal motivo, el organismo remitió el testimonio de la médica a la Justicia para que se sume a la causa.

La residente admitió haber tomado ketamina, fentanilo, midazolam y propofol, medicamentos que se utilizan en diferentes intervenciones. Ella aseguró llevárselos del hospital para el consumo privado. También dijo que ingería otras drogas de uso recreativo. De acuerdo a su testimonio, en septiembre de 2025 fue la última vez que tomó los estupefacientes antes mencionados del Hospital. En tanto, confirmó que en enero de 2026 consumió cocaína junto a Lanusse en un viaje a Colombia.

Por otro lado, en cuanto a su vínculo con Alejandro Zalazar, el médico de 29 años que murió el 20 de febrero producto de una sobredosis de propofol y fentanilo, Chantal Leclercq sostuvo que tenía una amistad con él y que, además, en diferentes ocasiones consumió con el exresidente del Hospital Rivadavia que trabajaba en el Hospital Ricardo Gutiérrez, ya que se especializaba en anestesia pediátrica.

La Asociación de Anestesia le recomendó a la mujer que solicite una licencia y que comience un tratamiento por consumo de sustancias. Por otro lado, elevó el testimonio de Leclercq a la Justicia para que investigue un posible delito.

La causa está a cargo del juez Martín Sánchez Sarmiento y, en este estadío primario de la investigación, el objetivo está puesto en esclarecer la cadena de responsabilidades y confirmar si los medicamentos que se sustrajeron no solo se utilizaban para el consumo personal sino, además, para realizar las supuestas fiestas de propofol, cuyas versiones surgieron a partir de dos audios de WhatsApp.

Quienes son Delfina Lanusse y Hernan Boveri, los medicos acusados por el robo de fármacos en el Hospital Italiano

Los médicos son los dos principales acusados en la causa y ya están imputados. Si bien, el juez decidió no detenerlos por el momento, sí se les prohibió salir del país. Delfina Lanusse trabajaba en el Hospital Italiano desde hacía tres años. Allí era residente y se había recibido de médica anestesista en la Universidad Austral. Antes, había estudiado negocios en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Torcuato Di Tella.

En tanto, Hernán Boveri es un médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y tenía un rol destacado en el Hospital Italiano desde hacía varios años. De hecho, impartía formaciones internacionales y diferentes sobre anestesiología como EuroSIVA.