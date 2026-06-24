Una provincia argentina fue reconocida entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026

La provincia de Mendoza fue reconocida como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo para visitar durante 2026, luego de ser incluida por la prestigiosa revista internacional Time Out en su ranking anual de los mejores lugares para viajar. La publicación ubicó al distrito cuyano en el sexto puesto de una selección integrada por destinos de distintos continentes que se destacan por su oferta cultural, gastronómica y natural.

El reconocimiento posiciona nuevamente a la provincia andina entre los principales polos turísticos de América Latina, gracias a una propuesta que combina paisajes de montaña, enoturismo, gastronomía de primer nivel y actividades vinculadas al turismo aventura.

Desde Time Out destacaron especialmente el desarrollo de la industria vitivinícola mendocina, considerada una de las más importantes del mundo. Regiones como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú fueron señaladas como referentes internacionales en la producción de vinos de alta calidad, especialmente de la variedad Malbec.

Sin embargo, el atractivo de Mendoza no se limita únicamente al vino. Time Out resaltó la amplia oferta gastronómica de la provincia, que va desde propuestas informales hasta restaurantes reconocidos a nivel mundial, muchos de ellos integrados a bodegas y establecimientos turísticos rodeados por el paisaje de la cordillera de los Andes.

La publicación también valoró la diversidad de experiencias que ofrece el destino. Entre ellas, mencionó actividades como cabalgatas, senderismo, rafting, recorridos por viñedos y excursiones de montaña, opciones que convierten a la provincia en un lugar ideal para quienes buscan combinar naturaleza, descanso y aventura.

El ranking elaborado por la revista especializada incluyó destinos de Canadá, Marruecos, Brasil, Alemania, Nueva Zelanda, Vietnam, Nepal, Italia, México, Australia y Hong Kong, entre otros. En ese contexto, la presencia de Mendoza en el sexto lugar reafirma su posicionamiento internacional y la consolida como una de las principales puertas de entrada para el turismo extranjero que llega a la Argentina.

Con una combinación única de paisajes, cultura, gastronomía y tradición vitivinícola, Mendoza se mantiene como uno de los destinos más elegidos por viajeros de todo el mundo y una de las grandes apuestas turísticas del país para 2026.

La provincia

Ubicada en el oeste de la Argentina, la provincia de Mendoza integra la región de Cuyo y limita con la Chile a través de la cordillera de los Andes. Su territorio lindante con San Juan, San Luis, La Pampa y Neuquén, se extiende desde las altas montañas andinas hasta amplias zonas de oasis productivos alimentados por ríos de deshielo.

La capital provincial se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y constituye uno de los principales centros económicos, turísticos y vitivinícolas del país. Además, alberga al Aconcagua, la cumbre más elevada de América con 6.961 metros sobre el nivel del mar.