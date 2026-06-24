La provincia de Mendoza confirmó que la extensión del Metrotranvía hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo contará con un servicio especial destinado principalmente a turistas.

El nuevo esquema prevé una conexión directa entre la terminal aérea y la Ciudad de Mendoza, sin paradas intermedias, con el objetivo de agilizar los traslados y mejorar la conectividad con uno de los principales puntos de ingreso a la provincia.

Metrotranvía de Mendoza | ¿Cómo funcionará el servicio directo al aeropuerto?

La novedad fue anunciada por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, quien explicó que el Metrotranvía operará con dos modalidades sobre el mismo trazado. Por un lado, habrá un servicio expreso que unirá el aeropuerto con la Estación Mendoza sin detenciones en el recorrido. Por otro, funcionará una línea regular con paradas intermedias para atender la demanda de los barrios ubicados en el norte del departamento de Las Heras.

“Tenemos contemplado el tema de la seguridad de los turistas con la llegada del Metrotranvía al aeropuerto. Lo manejaremos como hacen en las grandes ciudades: el recorrido que sale desde el Aeropuerto El Plumerillo va a parar directamente en la Ciudad de Mendoza, no tendrá paradas intermedias“, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Palabras Cruzadas, de LVDiez.

La llegada del Metrotranvía a El Plumerillo forma parte del plan de ampliación de la red ferroviaria urbana de Mendoza. Las obras avanzan junto con otros proyectos destinados a extender el servicio hacia distintos puntos del área metropolitana, incluyendo nuevas estaciones, paradores inteligentes y la incorporación de más unidades para reforzar la frecuencia.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno provincial, la traza al aeropuerto registra un importante grado de avance y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el transporte público y mejorar la conexión entre la terminal aérea y el resto del Gran Mendoza.

“Estamos duplicando la traza del Metrotranvía en 4 años: lo que se hizo de extensión en 18 ahora lo estamos duplicando en solo 4”, insistió Mema.

Cuando entre en funcionamiento, el nuevo servicio permitirá que pasajeros, turistas y trabajadores del aeropuerto cuenten con una alternativa ferroviaria directa para acceder a la ciudad, complementando la oferta actual de colectivos, taxis y aplicaciones de transporte.